관광공사 한국관광 홍보영상, 넷플릭스 협업 성공사례 선정

박병희기자

입력2025.09.04 09:46

한국관광공사가 넷플릭스와 함께 지난 7월 선보인 한국관광 글로벌 광고영상 '이스케이프 투 코리아(Escape to Korea)'가 넷플릭스 협업 성공사례로 선정됐다.


넷플릭스는 지난 2일 기업 고객을 대상으로 개최한 '비하인드 더 스트림즈(Behind The Streams) 2025' 행사에서 올해의 협업 성공사례 중 하나로 해당 영상을 소개했다.

한국관광 글로벌 광고영상 '이스케이프 투 코리아' [사진 제공= 한국관광공사]

한국관광 글로벌 광고영상 '이스케이프 투 코리아' [사진 제공= 한국관광공사]

한국관광 글로벌 광고영상 '이스케이프 투 코리아' [사진 제공= 한국관광공사]

한국관광 글로벌 광고영상 '이스케이프 투 코리아' [사진 제공= 한국관광공사]

관광공사는 지난 7월과 8월에 '이스케이프 투 코리아' 광고영상 두 편을 잇달아 공개했다. 7월에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임' 콘셉트를 차용한 '베터 런(Better Run)' 편을, 8월에는 '지금 우리 학교는' 테마의 '베터 투게더(Better Together)' 편을 선보였다. 베터 런은 전 세계의 주목을 받으며 3일 기준 조회 수 2711만 회를 기록했다.

넷플릭스는 비하인드 더 스트림즈 행사에서 "이번 협업을 통해 K-콘텐츠 팬심을 한국 방문으로 확장시키며, 콘텐츠 소비를 넘어 한국과 한국 문화에 대한 관심 증가로 이어지는 영향력을 체감했다"라고 발표했다.


한여옥 관광공사 브랜드콘텐츠팀 팀장은 "넷플릭스와 한 팀으로 함께 일하며 세계가 주목하는 광고영상을 선보일 수 있었다"며 "앞으로도 K-콘텐츠와 결합한 혁신적인 관광 마케팅을 이어가겠다"라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
