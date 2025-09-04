본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

삼쩜삼, 한국여성인력개발센터연합에 1000만원 기부

최호경기자

입력2025.09.04 09:14

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

업무협약 첫 번째 사업 진행

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 '경력단절예방의 날'을 맞아 한국여성인력개발센터연합에 1000만원을 기부했다고 4일 밝혔다.


이는 자비스앤빌런즈와 연합이 지난해 5월 맺은 '여성의 취업·재취업·세무 분야 지원사업 및 인공지능(AI) 활용 신사업 발굴을 위한 업무협약(MOU)'의 첫 번째 사업으로 진행됐다.

자비스앤빌런즈 백주석 대표와 한명희 한국여성인력개발센터연합 부회장. 자비스앤빌런즈

자비스앤빌런즈 백주석 대표와 한명희 한국여성인력개발센터연합 부회장. 자비스앤빌런즈

AD
원본보기 아이콘

기부금은 경력단절 여성들이 다시 노동시장에 진입할 수 있도록 돕는 기반을 마련하는 데 사용될 예정이다. 공제 혜택 적용 범위가 제한적이었던 경력단절 여성의 세액공제 논의를 수면 위로 끌어올리는 데도 협의하기로 했다.

자비스앤빌런즈 본사에서 열린 기부금 전달식에는 백주석 자비스앤빌런즈 대표와 한명희 센터연합 부회장 등 주요 관계자들이 참석했다.


백 대표는 "이번 기부는 사회적 비용이 날로 커지고 있는 경력단절 여성의 어려움을 알리는 차원에서 진행했다"며 "이들에게 유독 까다로운 세액공제 문제를 제기해 조금이나마 혜택을 볼 수 있도록 노력하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 韓기업들, AI강자들 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 韓기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기