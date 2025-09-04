기아, 호주 진출 37년 만에 누적 100만대 판매했다

1988년 진출…2018년 50만대 판매 달성

K4·스포티지·카니발, 10만대 이상 팔려

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 106,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 107,000 2025.09.04 개장전(20분지연) 관련기사 기아, 농촌 가축분뇨 자원화로 농촌 환경 개선 앞장기아, 8월 내수 판매 7%↑…베스트 셀링카는 쏘렌토한화손보, 보험사 중 유일하게 미래모빌리티 민관협의체 '누마' 참여 전 종목 시세 보기 close 가 호주 진출 후 37년 만에 누적 판매 100만대를 돌파했다.

기아는 3일(현지시간) 호주 퀸즈랜드 모토라마 딜러사에서 '100만대 판매 달성 기념식'을 진행했다고 4일 밝혔다. 기념식에는 데니스 피콜리 기아호주 최고운영책임자, 패트릭 래프터 기아호주 브랜드 앰버서더와 100만번째 차량 구매 고객 제임스 앨런도프 등이 참석했다.

3일(현지시간) 호주 퀸즈랜드 모토라마 딜러사에서 열린 '100만대 판매 달성 기념식'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 기아 AD 원본보기 아이콘

1988년 호주에 처음 진출한 기아는 2006년 판매법인을 출범, 지난 2018년에 누적 판매대수 50만대를 기록했다. 이어 7년 만인 올해 누적 판매 100만대를 돌파하는 기록을 달성했다.

법인 출범 당시 2.2%를 기록했던 기아의 호주시장 점유율은 올 7월까지 누적 기준으로 6.9%를 기록해 3배 이상 증가했다. 2022년에는 브랜드별 연간 판매 3위, 딜러 만족도 1위를 달성했으며 2024년에는 연간 판매 첫 8만대를 기록하기도 했다.

가장 많이 판매된 차종은 쎄라토(현 K4)로 총 20만780대가 팔렸으며, 스포티지 18만8159대, 리오(단산) 16만6062대, 카니발 12만3854대로 뒤를 이었다.

기아는 다양한 차량 라인업을 호주에 선보이면서 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 경차 시장을 선도하는 피칸토를 비롯해 호주에서 베스트 셀링 미니밴으로 자리 잡은 카니발, EV3, EV5 등 전동화 라인업을 확장했다. 또 4월 처음 출시된 픽업트럭 타스만까지 다양한 부문에서 존재감을 키우고 있다.

3일(현지시간) 호주 퀸즈랜드 모토라마 딜러사에서 열린 '100만대 판매 달성 기념식'에서 100만번째 차량 구매 고객 안드레아 앨런도프, 제임스 앨런도프 부부가 타스만 듀얼 캡 모델 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 기아 원본보기 아이콘

데미안 메레디스 기아호주 최고경영자(CEO)는 "신차 누적 판매 100만대 달성은 각 딜러사가 기아 브랜드에 쏟은 노력의 증거"라며 "신차 구매 시 기아 차량을 주저 없이 선택해 주는 고객 없이는 100만대라는 이정표에 도달할 수 없었을 것"이라고 밝혔다.

데니스 피콜리 기아호주 최고운영책임자는 "기아 차량이 진화하고, 브랜드에 대한 인식이 바뀌었으며, 이 두 가지 요소가 기아의 지속적인 성장에 중요한 역할을 했다"며 "기아는 호주에서 매우 경쟁적이고 도전적으로 발전하고 있으며 흥미로운 신제품 라인업이 남아 있는 지금, 100만대 누적 판매는 새로운 시작점"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>