르노코리아, 맛집까지 품은 강남전시장 첫 선

르노코리아는 서울 강남구에 강남전시장을 프리미엄 라이프스타일 공간으로 탈바꿈했다고 4일 밝혔다.

르노코리아 강남전시장.

연계 공간에 식당을 마련해 고객이 일상 속에서 자연스럽게 차량과 브랜드를 경험할 수 있도록 꾸몄다. 르노 전시장 중 직영이 아닌 딜러사 운영점에서 식음료 공간을 도입한 사례는 강남전시장이 세계 최초다.

전시장에는 퓨전 음식점 '베리키친 강남'이 입점, 낮에는 샌드위치, 샐러드 등을, 저녁에는 와인과 함께 퓨전 요리를 선보일 예정이다.

외관에는 브랜드 아이덴티티를 반영한 새로운 파사드 디자인을 적용했다. 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 ▲스마트 인증 기술로 언제든 방문 가능한 24시간 전시장 ▲인공지능(AI) 알고리즘을 통한 차량 상담 및 맞춤 견적 ▲고객 위치 기반 찾아가는 시승 예약 서비스 등 첨단 디지털 솔루션을 도입한 점도 특징이다.

르노코리아 강남전시장에 입점함 베리키친 강남.

아울러 르노코리아는 전국 170여개 전시장을 새롭게 꾸미고 있다. 2028년까지 전시장 내외부에 새로운 전시장 컨셉트 '뉴알(NewR)'을 적용하고, 고객 접근성이 뛰어난 지역에는 스몰앤팬시 테마의 전시장을 도입할 계획이다. 새로운 컨셉트를 적용한 르노코리아 전시장은 올해 말까지 전국에 32개가 들어설 예정이다.

르노코리아 관계자는 "새로운 전시장들은 고객 접점 확대 및 서비스 만족 향상을 위해 상담, 시승, 계약, 출고 등의 차량 구매 관련 서비스는 물론, 의류, 패션 액세서리, 자동차 모형 등 프랑스 디자인 감성의 '디 오리지널' 굿즈와 다양한 브랜드 활동을 고객이 부담 없이 경험할 수 있는 공간으로 조성될 예정"이라고 설명했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



