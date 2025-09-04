웅진프리드라이프, 영업 비전 선포식 개최…윤석금 회장 특강

윤 회장, 긍정의 힘·학습의 가치 주제로 특강

웅진프리드라이프는 2028 영업 비전 선포식을 개최하고, 웅진그룹의 새로운 성장 동력으로서의 도약을 선언했다고 4일 밝혔다.

지난 2일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 진행된 이번 행사는 윤석금 웅진그룹 회장과 웅진프리드라이프 임직원 및 전국 영업조직 총 400여명이 참석한 가운데 진행됐다.

2028년 '신규 계약 100만 건 달성'의 비전 아래, 전국 각 사업단의 우수 LP(Life Partner)들이 참여해 오프라인 영업 채널의 장기 성장전략과 고객 기반 확대를 위한 비전을 공유하는 시간을 보냈다.

이날 행사는 윤석금 웅진그룹 회장의 특강으로 시작됐다. 윤 회장은 영업 현장에서 신화를 일군 경험과 노하우를 바탕으로 긍정의 힘과 끊임없는 학습의 가치를 강조하며 "웅진프리드라이프가 웅진그룹의 새로운 역사를 써 내려가길 바란다"고 했다.

문호상 웅진프리드라이프 대표는 CEO 메시지를 통해 "전 국민의 생애주기를 함께하는 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 자리매김해 국민기업으로 도약하자"고 했다.

웅진프리드라이프 관계자는 "이번 선포식은 웅진그룹 편입 후 영업 조직의 비전과 목표를 공유하고, 웅진프리드라이프의 새로운 성장 동력을 확인한 뜻깊은 자리였다"며 "전국 170여개 사업점과 6000여명의 영업 가족이 하나 된 힘으로 국민의 처음부터 끝까지 함께하는 평생 파트너로서 자리매김하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



