전아연 양주시지회, 양주시 종합장사시설 설치 촉구 서명부 전달

이종구기자

입력2025.09.03 18:17

경기 양주시가 추진하는 종합장사시설 건립과 관련해 이를 촉구하는 주민 서명부가 시에 전달됐다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

전국아파트입주자대표회의연합회 경기지부 양주시지회 우병문 회장은 최근 시민 2,910명의 서명이 담긴 '종합장사시설 설치 촉구 서명부'를 양주시에 제출했다.


우 회장은 "장사시설은 더 이상 기피나 혐오의 대상이 아니라 가족과 지역, 나아가 우리 모두를 위한 삶의 일부이자 꼭 필요한 복지시설"이라며 "고령화 사회와 양주시의 급격한 인구 증가 현실을 직시하고, 지역경제 활성화와 사회적 책임 차원에서 종합장사시설은 반드시 건립돼야 한다"고 강조했다.

이에 대해 양주시는 "종합장사시설은 시민의 삶과 직결되는 중요한 복지 인프라"라며 "주민들의 다양한 의견을 반영하고 찬반 의견을 모두 경청해 사회적 갈등을 최소화하면서, 시민을 위한 복지시설로 건립을 추진하겠다"는 입장을 밝혔다.


한편, 시는 주민 의견 청취를 위해 찾아가는 주민설명회와 사업부지 현장 답사 프로그램을 운영하고 있으며, 이를 통해 다양한 시민 의견을 수렴해 종합장사시설을 보다 투명하고 합리적으로 추진한다는 방침이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
