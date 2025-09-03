손경식 한국경영자총협회장이 3일 국회에서 열린 더불어민주당 김병기 원내대표-경제6단체 대표단 간담회에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 경제계 與에 노란봉투법·상법 후속 조치 마련 촉구
2025년 09월 03일(수)
손경식 한국경영자총협회장이 3일 국회에서 열린 더불어민주당 김병기 원내대표-경제6단체 대표단 간담회에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
배달기사 "난 절대 안먹어"…끓는 물에 '봉지째 조리' 위생 논란 또 터진 中 식당
[속보]국회의장실 "우원식, 김정은과 열병식 참관 전 악수 나눠"
"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크]
"父 배경 영향 미친 것 아니냐"…31세 유담 교단 서자 인천대 술렁
"스쳐도 사망" 횟감 1등 생선인 줄 알았는데...복어독 20배라는 이 물고기
'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'
"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기
68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?