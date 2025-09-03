본문 바로가기
김정은·푸틴 베이징 회담…푸틴 "北군 지원 감사"

김민영기자

입력2025.09.03 15:51

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다.

이번이 세 번째 정상회담
김정은 "형제의 의무… 러 위해 모든 노력할 것"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 중국 베이징에서 양자회담을 통해 북·러 간 우호관계를 재확인했다.


3일 타스통신과 AP통신에 따르면 두 정상은 전승절 기념 연회에 참석한 뒤 베이징 도심의 댜오위타이(釣魚台) 국빈관에서 공식 회담을 진행했다. 크렘린궁은 리셉션을 마친 두 정상이 같은 차량을 타고 회담장으로 이동했다고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전했다. 북·러 정상회담은 2023년 9월 러시아 극동, 2024년 6월 평양에 이어 이번이 세 번째다.

푸틴 대통령은 회담에 앞서 기자들에게 러시아 쿠르스크 접경 지역에서 우크라이나군의 침공을 저지하는 과정에서 북한군이 보여준 용기와 헌신을 높이 평가했다. 그는 "북한군이 김 위원장의 지도 아래 쿠르스크주 해방을 도왔다"며 "러시아는 용감히 싸운 북한군을 절대 잊지 않을 것"이라고 말했다. 이어 양국 관계에 대해 "모든 차원에서 논의할 기회를 갖게 돼 기쁘다"고 밝혔다.


북한은 지난해 이후 러시아에 약 1만5000명의 병력을 파견했으며, 탄도미사일과 포탄 등 대규모 군사 장비도 지원한 것으로 알려졌다.


김 위원장은 모두발언에서 지난해 6월 평양에서 열린 정상회담에서 체결한 전략적 동반자 협정 이후 북·러 협력이 강화됐다고 강조했다.

그는 직접적으로 전쟁을 언급하지는 않았지만 "러시아와 러시아 국민을 위해 내가 할 수 있는 일이 있다면 그것을 형제의 의무로 받아들이고 반드시 짊어져야 할 책무라 생각한다"며 "러시아를 돕기 위해 모든 노력을 다할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.


앞서 김 위원장과 푸틴 대통령은 이날 오전 베이징 톈안먼에서 열린 전승절 열병식에 참석했다. 시 주석과 함께 망루에 오른 김 위원장과 푸틴 대통령은 시 주석을 가운데에 두고 좌우에 자리했다. 북·중·러 최고지도자가 공식 석상에 함께 자리한 것은 1959년 9월 베이징에서 열린 북·소·정 정상회담 이후 66년 만이고, 탈(脫)냉전 이후 처음이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
