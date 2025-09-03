경기도, 전국 최초 '대학생 천원매점' 개소…김동연, 학생들과 소통

김동연 경기도지사가 3일 대학 내 '천원매점' 일일 점원으로 나서 대학생들과 격의없는 소통의 시간을 가졌다.

김동연 지사는 이날 문을 연 가천대학교 천원매점 개소식에 참석한 뒤 일일 점원으로 대학생들과 매점 음식을 나누며 기후위기 등 다양한 주제를 가지고 소통했다.

대학생 천원매점은 NH농협은행 경기본부의 기부금을 재원으로 학생 자치 기구가 직접 운영하며 경기도가 행정적 지원을 하는 가게로 청년층 지원을 위한 새로운 민·관·학 협력 모델로 주목을 받고 있다.

천원매점은 학생들의 선호도 조사를 거쳐 선정된 즉석밥, 참치캔, 컵라면 등 먹거리와 샴푸, 클렌징폼 등 생필품 30여종을 취급한다. 재학생 인증 후 물품 4개를 '꾸러미'로 1000원에 구매할 수 있다. 시중가 대비 90% 이상 저렴해 월말·학기초 학생들의 생활비 절감 효과가 클 것으로 기대된다.

김 지사는 이날 점원용 조끼를 입고 일일 천원매점 점원으로 참여하며 학생들과 소통했다.

김 지사는 일일 점원 참여에 이어 컵라면과 만두 등 매점 제품을 활용해 대학생들이 즐겨 먹는 레시피로 다양한 음식을 만들어 먹으며 학생들과 소통하는 시간을 가졌다.

경기도가 3일 성남시 가천대학교에서 천원매점을 개소했다. 김동연 경기도지사(중앙)가 이길여 가천대학교 총장(오른쪽 두번째), 김성록 NH농협은행 경기본부장, 강기태 경기도사회복지 협의회장 등과 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

김 지사는 이날 한 학생이 "환경, 기후위기 관련해서 경기도의 RE100 실천에 대해서 기사로 접하게 돼서 감명 깊었다"고 하자 "아침에 안 그래도 네이버에 가서 기후회의를 하고 오는 길"이라며 경기도의 기후위기 대응에 대해 소개했다.

그는 "경기도가 기후위기 대응, 또 ESG에 가장 적극적"이라며 "도민들에게 '기후행동 기회소득'이라는 앱을 깔아서 걷거나 대중교통을 타면 포인트를 주고, 기후도민 총회라고 해서 기후위기에 대응을 같이할 도민들로 하여금 회의체를 만들어서 거기서 좋은 의견들도 직접 듣고 있으니 많이 관심 갖고 참여해 달라"고 당부했다.

특히 "다른 시도에서 벤치마킹하려고 많이들 연락이 오고 있다"며 "좋은 제도인 만큼, 전국으로 퍼져나가게 하고 싶고, 특히 젊은 학생들이 기후 문제에 관심을 많이 갖고 목소리를 내고 행동으로 옮기고 했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

천원 매점은 사업은 경기도가 올해 3월부터 운영 중인 '사회혁신플랫폼'의 첫 결실로, 기후·돌봄 등 다양한 사회문제를 도민 참여와 협업을 기반으로 해결하는 정책 추진 모델이다.

경기도는 천원매점을 시작으로 플랫폼형 정책 성과를 축적하고, 기업·지역사회와의 파트너십을 확대해 사회적 가치 창출을 지속할 계획이다.





이영규 기자



