부산시·부산도시공사, ‘부산형 도시재생전문기업’ 40개 사 지정

부산시와 부산도시공사(사장 신창호)는 '2025년 부산형 도시재생전문기업'으로 총 40개 사를 지정했다.

'도시재생전문기업 지정' 사업은 도시재생 관련 기업의 전문성 강화를 위한 체계적인 교육 지원과 함께 지역 청년들에게 일자리 체험 기회를 제공하고 지역 기업의 경쟁력을 높이기 위해 추진되는 프로그램이다.

부산도시공사가 도시재생 전문기업 역량강화교육을 실시하고 있다. 부산도시공사 제공

지난 4월 진행된 공개 모집에는 총 51개 기업이 참여했다. 부산도시공사는 ▲개발 역량 ▲혁신성 ▲지역 가치 실현성 ▲도시 발전 지향성 등을 기준으로 심사를 진하고 역량강화 교육을 수료한 기업 중 최종 40곳을 '제5기 도시재생전문기업'으로 선정했다.

올해 교육 과정은 다양한 주제의 강의와 토크콘서트로 꾸려져 참여 기업들의 만족도가 높았다는 평가다. 기업들은 지자체 사업 참여와 인력 지원, 공동협력 사업 제안 등 경험을 공유하며 지역 발전을 위한 교류의 장을 넓혔다.

선정된 40개 기업은 분야별로 ▲재생기획 13개 사(종합건축사사무소 상록 등) ▲사회경제재생 4개 사(바이탈필 등) ▲물리적재생 13개 사(에코그린 등) ▲스마트재생 1개 사(싸인랩) ▲문화예술재생 9개 사(문화콩 등)다. 지정 기간은 3년이며, 전문기업 지정서와 현판·수첩이 제공된다. 또 청년 일자리 창출과 기업 홍보 지원도 함께 이뤄질 예정이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "도시재생전문기업이 현장에서 역량을 발휘할 수 있도록 맞춤형 컨설팅과 일자리 창출 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



