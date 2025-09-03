본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산조달청장이 품질보증 마크 '기장 강소기업' 찾아간 이유

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.03 14:28

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

G-PASS·품질보증조달물품 지정기업 찾아

유건알미늄 판로지원 모색, 현장애로 청취

부산지방조달청(청장 신봉재)이 찾아가는 행정으로 '품질 보증'을 획득한 기업들과 소통하며 공공조달시장의 문을 넓히고 있다.


부산 기장군 강소기업 유건알미늄이 조달청 품질보증조달물품으로 지정돼 공공조달시장의 '품질 보증 마크'를 따냈다. 조달청이 품질과 기술력을 엄격히 평가해 지정하는 '품질보증조달물품' 명단에 이름을 올려 창호·울타리 전문기업에서 전국 공공시장으로 뻗어갈 발판을 마련한 셈이다.

부산지방조달청 신봉재 청장(맨 오른쪽)이 부산 기장군 유건알미늄 생산현장을 찾아 기업 관계자와 대화하고 있다.

부산지방조달청 신봉재 청장(맨 오른쪽)이 부산 기장군 유건알미늄 생산현장을 찾아 기업 관계자와 대화하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

조달청은 품질경영, 공정·성과관리 등 전 과정을 평가해 뛰어난 품질보증 체계 아래 생산된 제품만을 품질보증조달물품으로 지정한다. 지정되면 납품검사가 면제되고 입찰 시 가점을 받는 등 강력한 인센티브가 부여된다.

현장 방문에 나선 조달청은 이번 지정을 계기로 판로 지원 방안을 논의하고 기업이 겪는 규제나 애로사항을 직접 청취했다.


신봉재 청장은 "기술력과 품질관리 체계가 우수한 기업의 조달물품이 늘어날수록 공공조달의 신뢰성은 높아진다"며 "경쟁력 있는 기업이 더 넓은 시장에 진출할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

죽으면 무슨 소용…사망보험금, 55세부터 연금처럼 쓰세요

새로운 이슈 보기