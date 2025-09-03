'비가 와도 즐겨요'…이천시,노인종합복지관에 스크린파크골프장 개장

경기도 이천시는 2일 이천시노인종합복지관에 마련한 '청춘그린 스크린 파크골프장' 개장식을 개최했다.

이천시노인종합복지회관에 마련된 스크린 파크골프장 개장식에서 참석자들이 기념테이프를 자르고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시 예산으로 조성된 '청춘그린 스크린 파크 골프장'은 스크린 파크골프 시스템 2대와 퍼팅 연습장을 갖추고 있다. 복지관 회원을 대상으로 키오스크 사전 예약제를 통해 운영된다.

김경희 이천시장은 "이번 스크린 파크 골프장 개장이 어르신들의 건강 증진과 여가 활동에 큰 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 어르신들을 위한 다양한 정책과 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이천시노인종합복지관은 이용자 만족도 조사, 스크린 파크 골프 동아리 신설, 정규 수업 과정 개설 등 통해 시설 이용을 활성화할 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>