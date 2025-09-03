특검 압색에 뭉치는 국힘…장동혁 "정치깡패들의 저질 폭력"

"野입에 재갈 물리는 비열한 정치공작"

국힘, 긴급 최고회의·의총 열고 규탄

"원외 목소리 포함해 맞서나갈 것"

장동혁 국민의힘 대표는 3일 내란 특별검사팀의 압수수색 시도를 "법의 탈을 쓴 정치 깡패들의 저질 폭력"이라고 맹비난하며 적극 대응하겠다고 밝혔다. 특검팀이 국민의힘 의원실뿐 아니라 원내대표실과 행정국 압수수색 재시도에 나선 가운데 국민의힘과 특검·더불어민주당 간 갈등이 커질 것으로 보인다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 "저는 오늘 2025년 9월3일을 내란정당 몰이 종식일로 선포한다"며 "특검이 얼마 전 500만 당원 심장인 당사에 쳐들어와서 당원 명부 강탈을 시도하더니 어제는 원내 심장인 원내대표실과 원내행정실을 기습했다"고 말했다.

이어 "원내대표실과 원내행정국은 당 전략을 진두지휘하는 핵심 사령탑"이라며 "국민의힘 사령부의 팔다리 부러뜨리고 야당 입에 재갈을 물리겠다는 저급하고 비열한 정치 공작"이라고 비판했다.

그러면서 "그러나 역설적으로 어제 압수수색으로 민주당의 내란 정당 몰이가 빈껍데기 뿐이라는 사실만 분명하게 드러났다"며 "지난해 12월3일 저녁 몇시간 동안 일어난 일의 진실을 밝히기 위해 국민의힘 원내대표실에 먼지까지 털어가겠다는 것은 내란정당 몰이가 얼마나 허무맹랑 거짓 선동이었는지 만천하에 드러낸 일"이라고 주장했다.

송언석 원내대표도 "(압수수색) 영장에 따르면 추경호 전 원내대표가 당선된 2024년 5월부터 영장을 집행하는 오늘까지 모든 것을 압수수색 기간으로 했다"며 "추경호 의원이 무슨 신통력이 있어서 비상계엄 6개월 전부터 계엄을 예상하고 표결 방해 행위를 미리 준비했단 것인가. 조은석 특검은 혹시 타임머신 타고 다니느냐"고 비판했다.

이날 회의에선 찬탄(탄핵찬성)파 최고위원들도 한목소리로 특검 압수수색을 비판했다. 양향자 최고위원은 "2022년 가을 민주당이 대장동 특혜 의혹으로 중앙당사가 압수수색을 당하자 당시 이재명 대표는 민주주의를 지켜달라며 국민 앞에 눈물로 호소했다"며 "그때 자칭 피해자들은 지금 가해자가 돼 제1야당 중앙당사와 국회의원실, 원내대표실을 압수수색이란 명분으로 마구 헤집어놓고 있다"고 했다.

이어 "적어도 국회의장은 침묵해선 안 된다"며 "의장이 법적으로 당적을 가질 수 없는 이유는 한 진영이나 정파가 아닌 대한민국 국회와 민주주의를 지키는 자리이기 때문이다. 국회의 독립성을 사정기관이 침탈하고 국회의장이 모른 채 외면한 이번 사태는 대한민국 민주주의에 두고두고 오점으로 남을 것"이라고 했다.

국민의힘은 이날 오전 긴급 최고위원회의에 이어 의원총회도 열고 특검 압수수색에 대한 대응책을 모색할 예정이다. 의원총회 직후에는 국회 본관에서 당 지도부, 사무처 당직자, 보좌진이 긴급 규탄대회도 연다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "많은 의원들이 분개하는 상황이어서 특검 관련 규탄 메시지가 지속적으로 나올 것"이라며 "원내뿐 아니라 원외 목소리도 포함해 여당의 무자비한 폭주에 맞서나갈 생각"이라고 말했다.





