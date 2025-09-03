생명·손해보험협회, 강릉 가뭄 극복 위해 1억원 지원

생명보험협회와 손해보험협회가 최근 극심한 가뭄으로 피해를 겪고 있는 강릉 지역에 총 1억원의 긴급구호자금을 지원한다고 3일 밝혔다.

긴급구호자금은 대한적십자사로 전달해 급수 제한으로 생활용수 사용에 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 주민들을 위한 생수 기부에 사용될 예정이다. 강릉은 지난달 30일 재난사태 지역으로 선포됐다.

김철주 생명보험협회 회장은 "극심한 가뭄과 폭염으로 초유의 물부족 사태를 겪고 계신 강릉지역 주민들께 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "재난상황에서 우리 국민들의 생계에 힘이 되고 실생활의 불편함을 덜어드리기 위해 보험업계가 항상 노력하겠다"고 말했다.

이병래 손해보험협회 회장은 "전례 없는 가뭄으로 일상에 큰 불편을 겪고 계신 분들께 이번 지원이 가뭄에 단비 같은 따뜻한 손길이 되길 바란다"며 "앞으로도 보험업계는 갑작스러운 재난 시 국민과 함께 어려움을 나눔으로써 사회적 책임을 충실히 다하겠다"고 전했다.

강릉지역 생활용수의 87%를 공급하는 상수원 오봉저수지에 풀이 무성히 자라고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>