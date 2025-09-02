본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

이진숙 "수사결과 법인카드 사적 유용 나오면 법적 책임질 것"

이승형기자

입력2025.09.02 19:31

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시장 출마 질의에 "임기 내년 8월까지"

이진숙 방송통신위원장이 대전MBC 사장 재직 시절 법인카드 사적 사용 혐의로 고발된 것과 관련해 수사 결과에서 사적으로 유용한 사실이 밝혀진다면 법적인 책임을 지겠다고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 위원장은 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체 회의에서 국민의힘 신성범 의원이 "수사 결과에서 사적으로 유용한 게 꽤 금액이 나오면 어떻게 책임질 것인가"라고 묻자 "법적인 책임을 질 수밖에 없다"고 답했다.

이 위원장은 이날 법인카드 사용과 관련한 더불어민주당 의원들의 거듭된 질문에 "사적으로 쓴 것이 없고 업무용으로만 사용했다"는 답변으로 일관했다. 새벽 4시대에 제과점에서 사용한 것이 있다는 지적에도 "경찰 조사 밝혀질 것이고 사적으로 사용한 적 없다"고 답했다.


대구시장 출마 의사를 묻는 말에는 "저는 일관되게 '제 임기를 지켜 달라, 법정 임기는 내년 8월까지다'라고 말씀드렸다"며 방통위원장 임기가 보장된다면 출마를 할 수 없다는 입장을 고수했다.


만약 방송통신위원회 개편과 관련된 법이 통과해 그 이전에 임기가 종료된다면 출마할 것인지 묻는 김현 민주당 의원의 질의에는 "그때 가서 말씀드리겠다"고 했다. 또 최근 '이 위원장에게 대구시장 공천을 줘야 한다'고 한 유튜버 전한길씨를 개인적으로 아느냐는 한민수 민주당 의원의 질의에는 "안다"고 답하면서도 시장 공천과 관련된 이야기를 나눈 적은 없다고 밝혔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기