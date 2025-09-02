본문 바로가기
포천시, 교육부 '자기주도 학습센터' 전국 최대 5곳 선정 쾌거

이종구기자

입력2025.09.02 18:16

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 2일 교육부 주관 '2025년 자기주도 학습센터 공모사업'에서 관내 5개소가 선정됐다고 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 공모에는 전국 14개 시·도교육청에서 77개 센터가 신청했으며, 이 중 50개소가 최종 선정됐다. 이 가운데 포천시는 경기도 선정 센터 13개 중 5개소가 포함돼 전국에서 가장 많은 수의 센터가 선정되는 성과를 거뒀다.


이번에 선정된 센터는 △포천 에듀케어 플랫폼(소흘읍) △일동 시립도서관(일동면) △이동 작은도서관(이동면) △영북 시립도서관(영북면) △관인중·고등학교(관인면) 등 총 5개소로, 포천의 지리적 특성을 고려해 지역별로 균형 있게 배치됐다. 각 센터에는 교육부로부터 약 2억5000만원의 운영비가 지원될 예정이다.

자기주도 학습센터는 초중고 학생들이 사교육에 의존하지 않고 스스로 학습할 수 있도록 지원하는 공공형 학습 공간이다. 개별 열람실, 집중학습실, 휴게실 등 다양한 학습 환경이 갖춰져 있으며, 학습 코디네이터를 통한 한국교육방송공사(EBS) 연계 학습 관리 서비스도 제공한다.


포천시는 이번 선정으로 지역 인프라와 연계한 학습 거점을 마련했으며, 이를 통해 관내 학생들에게 균형 있는 학습 기회를 제공하고 사교육비 부담 완화와 교육격차 해소에도 기여할 것으로 기대된다.


백영현 포천시장은 "자기주도 학습센터 5곳을 확보한 것은 청소년 학습권 보장과 교육 복지 확대를 향한 시민들의 열망이 반영된 성과"라며 "앞으로도 학생들이 언제 어디서나 자기주도 학습을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이번에 선정된 센터는 9월 중순부터 순차적으로 개소하며, 포천시는 교육부와 경기도교육청, 포천교육지원청과 협력해 학생들에게 실질적인 학습 프로그램을 제공할 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

