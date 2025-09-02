본문 바로가기
이억원 "가계부채 문제, 양적·질적 관리 필요"

이창환기자

입력2025.09.02 17:30

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

이억원 금융위원장 후보자가 가계부채 문제에 관해 "양적, 질적 관리를 동시에 해야 한다"고 말했다.


이 후보자는 2일 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 가계부채 관리 대책에 관한 질의에 "양적으로는 (가계부채) 총량을 급격하게 줄일 수 없기 때문에 서서히 점진적으로 하향시키겠다"고 답했다.

대출 공급과 수요 측면에서 종합적인 관리 방안이 필요하다고도 밝혔다. 이 후보자는 "(대출) 공급 측면에서는 (기업활동 등) 생산적 금융으로 돌리고 수요 측면에서는 상환 능력에 맞는 대출을 통해 수요와 공급을 같이 줄여나갈 수 있게 같이 가야 한다"고 밝혔다.


가계부채 총량을 줄이는 과정에서 저소득층 등 고위험군이 경제 뇌관이 될 수 있다는 지적에는 "서민금융을 통해 잘 관리해가야 한다고 생각한다"고 언급했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
