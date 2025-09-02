iM뱅크, 다윈KS와 '디지털 자산 금융 혁신' 업무제휴

iM뱅크가 2일 iM금융센터에서 블록체인 전문기업 다윈KS와 '디지털 자산 금융 혁신을 위한 전략적 업무제휴'를 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 iM뱅크의 금융 관련 노하우 및 인프라와 다윈KS의 정보통신기술(ICT) 규제샌드박스인 '블록체인 플랫폼과 연동한 디지털자산 ATM & POS', 'AI 안면인식 기반 비대면 실명인증 서비스'를 활용해 국내외 소비자들에게 차별화된 디지털 금융 경험 및 서비스를 제공하고자 진행됐다.

다윈KS는 ICT 규제샌드박스 승인을 바탕으로 디지털자산 ATM·POS 분야에서 독점적 지위를 확보한 기업으로, 현재 서울과 부산 주요 거점에 '디지털자산 ATM'을 운영 중이다.

강정훈 iM뱅크 경영기획그룹 부행장, 이종명 다윈KS 이종명 대표가 기념촬영을 하고 있다.

양사는 협약에 따라 디지털 자산 기반 금융 서비스 공동 투자 및 개발, 규제 샌드박스를 활용한 혁신 모델 발굴, 외국인 고객 대상 특화 금융 서비스 제공을 비롯해 '디지털자산 ATM' 활용 광고 및 간편결제 서비스 운영, 원화 스테이블코인 발행 등 분야에서 전략적인 협력 관계를 구축하고 공동 대응할 예정이다.

이종명 다윈KS 대표이사는 "iM뱅크와의 협력으로 디지털자산 기반 새로운 금융 모델을 상용화해 국내외 시장에서 경쟁력을 강화할 것"이라는 뜻을 전했다.

황병우 iM뱅크 은행장은 "디지털 금융 생태계 발전을 위해 양사가 공통의 가치를 공유한 뜻깊은 협약을 통해 최근 금융시장의 최대 이슈인 디지털 자산 금융에 발 빠르게 대응하고자 한다"며 "국내외 고객을 대상으로 혁신 금융 서비스 개발 및 제공을 통한 사업 모델 다각화가 가능할 것으로 기대하며, 전국 고객에게 혁신적이고 차별화된 서비스 개발과 제공에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





