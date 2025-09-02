포스코인터, 북미서 6000억원 규모 구동모터코어 수출 계약

포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 48,150 전일대비 1,000 등락률 +2.12% 거래량 532,096 전일가 47,150 2025.09.02 13:24 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 주식자금 출시! 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지[클릭 e종목]"포스코인터내셔널, 가시화 되고 있는 성장"포스코인터, 美곡물 기업과 협약…연간 400만t 곡물거래 전 종목 시세 보기 close 이 북미 업체로부터 300만대 규모 구동모터코어를 수주했다고 1일 밝혔다. 구동모터코어는 전기차 핵심 부품으로 전기에너지를 운동에너지로 변환해 준다.

구동모터코어 단가는 100만대당 약 2000억원이다. 이번 계약 규모는 총 6000억원 이상으로 추산된다.

포스코인터내셔널이 대규모 수주에 성공한 것은 구동모터코어 원재료인 영구자석의 탈중국 공급망 구축에 성공했기 때문이다. 영구자석은 네오디뮴·프라세오디뮴 등 희토류를 사용한다. 통상 희토류는 중국 의존도가 높지만 포스코인터내셔널은 공급망 다변화를 위해 미국·호주·베트남 등지에서 조달한 희토류를 사용하고 있다.

포스코인터내셔널은 이미 현대자동차 유럽향 168만대와 현대차그룹 메타플랜트 아메리카향 272만대 공급계약을 체결하는 등 글로벌 완성차 업계 공략을 본격화하고 있다.

포스코인터내셔널 구동모터가 적용된 친환경차 모형. 포스코인터내셔널 AD 원본보기 아이콘





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>