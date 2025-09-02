영주시, "가족과 함께" 청소년 사회적경제 체험 캠프 모집

10월 글램핑장서 2회 운영… 사회적경제 가치 배우며 가족 유대

영주시는 영주시사회적경제지원센터와 함께 오는 9월 1일부터 15일까지 '2025 영주시 가족참여형 청소년 사회적경제 체험 캠프' 참가자를 모집한다고 2일 전했다.

이 캠프는 청소년과 가족이 함께 사회적경제의 가치를 체험하며 지속가능한 지역사회의 의미를 배우도록 마련됐다.

캠프는 영주시 여우골 글램핑장에서 2회에 걸쳐 진행된다. 1차는 10월 18~19일, 2차는 10월 25~26일로, 초등학교 4학년부터 중학교 2학년 자녀를 둔 영주시민 가족 20가정(차수별 10가정)이 참가할 수 있다. 참가비는 전액 무료다.

참가 가족들은 △사회적경제 체험 부스 △사회적경제 클래스 101 △가족 사회적기업 만들기 △공연 및 사회적경제 OX퀴즈 등 다채로운 프로그램을 통해 사회적경제를 배우고 가족 간 유대감을 쌓게 된다.

신청은 영주시사회적경제지원센터에서 보호자가 직접 현장 접수해야 하며, 마감 후 추첨을 통해 최종 참여 가족을 선정해 개별 통보한다.

자세한 안내는 센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 전화로 가능하다.

정교완 영주시 일자리경제과장은 "자연 속에서 가족과 함께 사회적경제의 따뜻한 가치를 배우고 지속가능한 미래를 함께 만들어 갈 소중한 기회가 될 것"이라며 "시민 가족들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



