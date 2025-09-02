본문 바로가기
영주시, "가족과 함께" 청소년 사회적경제 체험 캠프 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.02 12:22

10월 글램핑장서 2회 운영… 사회적경제 가치 배우며 가족 유대

영주시는 영주시사회적경제지원센터와 함께 오는 9월 1일부터 15일까지 '2025 영주시 가족참여형 청소년 사회적경제 체험 캠프' 참가자를 모집한다고 2일 전했다.


이 캠프는 청소년과 가족이 함께 사회적경제의 가치를 체험하며 지속가능한 지역사회의 의미를 배우도록 마련됐다.

캠프는 영주시 여우골 글램핑장에서 2회에 걸쳐 진행된다. 1차는 10월 18~19일, 2차는 10월 25~26일로, 초등학교 4학년부터 중학교 2학년 자녀를 둔 영주시민 가족 20가정(차수별 10가정)이 참가할 수 있다. 참가비는 전액 무료다.


참가 가족들은 △사회적경제 체험 부스 △사회적경제 클래스 101 △가족 사회적기업 만들기 △공연 및 사회적경제 OX퀴즈 등 다채로운 프로그램을 통해 사회적경제를 배우고 가족 간 유대감을 쌓게 된다.


신청은 영주시사회적경제지원센터에서 보호자가 직접 현장 접수해야 하며, 마감 후 추첨을 통해 최종 참여 가족을 선정해 개별 통보한다.

자세한 안내는 센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 전화로 가능하다.


정교완 영주시 일자리경제과장은 "자연 속에서 가족과 함께 사회적경제의 따뜻한 가치를 배우고 지속가능한 미래를 함께 만들어 갈 소중한 기회가 될 것"이라며 "시민 가족들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

