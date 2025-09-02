보령머드, 인도네시아 수출 본격화

투겟로컬 '해외 판로지원 사업' 선정…동남아 온라인 시장 공략

충남 보령시는 지역기업 투겟로컬(주)이 한국마케팅진흥원이 주관하는 '2025년 소공인 해외 온라인판로 진출지원 사업'에 선정됐다고 2일 밝혔다. 이번 성과로 보령머드화장품의 인도네시아 시장 진출이 본격화된다.

시에 따르면 투겟로컬은 보령머드화장품 수출에 필요한 인도네시아 보건당국(BPOM) 인증 절차, 온라인 플랫폼 입점, 현지 마케팅 전 과정을 지원받는다.

특히 쇼피, 틱톡, 토코피디아 등 동남아 대표 플랫폼에 입점하고 인플루언서를 활용한 콘텐츠 마케팅, 다국어 상세페이지 제작 등을 추진해 현지 소비자와의 접점을 강화할 계획이다.

투겟로컬(대표 홍효은)은 인천공항 제1터미널 면세점 입점, KOTRA 싱가포르 수출상담회 참가, 일본 시장 개척 등 글로벌 진출 경험을 쌓아왔다.

이번 인도네시아 진출은 동남아 시장 확대 전략의 핵심 거점으로, 보령머드 기반 클린뷰티 제품의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

김동일 시장은 "지역 원료와 스토리를 담은 K-뷰티 화장품이 세계 무대에서 인정받을 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "이번 성과가 지역기업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화로 이어지길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



