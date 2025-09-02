강원도, 최종균 제12대 강원도립대학교 총장 임명

행정·사회분야 전문가…중앙행정 경험 살려 도약 이끌 계획

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 1일 제12대 강원도립대학교 총장으로 최종균 전 대통령실 저출생대응비서관을 임명했다고 2일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 지난 1일 제12대 강원도립대학교 총장으로 최종균 전 대통령실 저출생대응비서관을 임명하고 있다.

신임 최종균 총장은 강릉 출신으로 보건복지부 기획조정담당관, 인사과장, 인구정책실장, 질병관리청 차장, 대통령비서실 저출생대응비서관 등을 역임한 행정 전문가다. 또한 영국 켄트대학교에서 사회정책학 박사학위를 취득한 사회분야 전문가이기도 하다.

최종균 총장은 "중앙부처 근무 경험을 바탕으로 강원도립대학교의 혁신과 성장을 이끌겠다"며 "1도 1국립 실현을 차질없이 준비하고, 도의 정책 방향과 연계해 강원 라이즈(RISE) 추진에도 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.

김진태 지사는 "강원도립대학교는 지역의 인재를 양성하는 핵심 교육기관"이라며 "그간의 경험을 살려 도립대를 특성화하고 한 단계 더 도약시키는 견인차 역할을 해주기를 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자



