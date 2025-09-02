본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 최종균 제12대 강원도립대학교 총장 임명

이종구기자

입력2025.09.02 08:32

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정·사회분야 전문가…중앙행정 경험 살려 도약 이끌 계획

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 1일 제12대 강원도립대학교 총장으로 최종균 전 대통령실 저출생대응비서관을 임명했다고 2일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 지난 1일 제12대 강원도립대학교 총장으로 최종균 전 대통령실 저출생대응비서관을 임명하고 있다. 강원특별자치도 제공

김진태 강원특별자치도지사가 지난 1일 제12대 강원도립대학교 총장으로 최종균 전 대통령실 저출생대응비서관을 임명하고 있다. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

신임 최종균 총장은 강릉 출신으로 보건복지부 기획조정담당관, 인사과장, 인구정책실장, 질병관리청 차장, 대통령비서실 저출생대응비서관 등을 역임한 행정 전문가다. 또한 영국 켄트대학교에서 사회정책학 박사학위를 취득한 사회분야 전문가이기도 하다.


최종균 총장은 "중앙부처 근무 경험을 바탕으로 강원도립대학교의 혁신과 성장을 이끌겠다"며 "1도 1국립 실현을 차질없이 준비하고, 도의 정책 방향과 연계해 강원 라이즈(RISE) 추진에도 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.

김진태 지사는 "강원도립대학교는 지역의 인재를 양성하는 핵심 교육기관"이라며 "그간의 경험을 살려 도립대를 특성화하고 한 단계 더 도약시키는 견인차 역할을 해주기를 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 담은 '이 종목' [why&next] "워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

EU 집행위원장 탄 항공기 GPS 교란…"러시아 의심"

새로운 이슈 보기