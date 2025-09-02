본문 바로가기
소진공, 근로자 안전 확보 위한 특별 안전점검 회의 개최

이성민기자

입력2025.09.02 08:02

시계아이콘00분 31초 소요
소상공인시장진흥공단은 대전 공단본부에서 '중대재해 근절 및 근로자 안전 확보를 위한 특별 안전점검 회의'를 개최했다고 2일 밝혔다.


이날 회의는 최근 굴뚝 점검 근로자 사망, 철도 점검 근로자 사망 등 잇따른 사망사고 발생으로 공공기관 차원의 안전관리 강화 필요성이 제기되면서 현장의 위험요소를 선제적으로 확인하고 중대재해 예방을 위한 대응체계 정비를 위해 마련됐다.

소상공인시장진흥공단은 대전 공단본부에서 '중대재해 근절 및 근로자 안전 확보를 위한 특별 안전점검 회의'를 개최했다. 소상공인시장진흥공단

소상공인시장진흥공단은 대전 공단본부에서 '중대재해 근절 및 근로자 안전 확보를 위한 특별 안전점검 회의'를 개최했다. 소상공인시장진흥공단

회의에선 상반기 안전 관련 내부규정 개정, 안전점검의 날 운영, 안전보건교육, 아차사고 사례 공모, 정기 위험성평가 등 기존 실적을 점검하고, 향후 추진할 ISO45001 인증 유지, 위험성평가 우수사례 발굴 및 포상, 유소견자를 위한 건강증진 프로그램 운영 등을 논의했다.

박성효 소진공 이사장은 근로자의 안전 확보를 위해 부서별 소관 사업 관련 위험요소 자체 발굴 및 개선대책 수립, 부서장 주도 안전점검 실시, 임직원을 비롯한 유관기관 안전문화 확산 요청 등을 당부했다.


박 이사장은 "공단은 이번 회의를 계기로 위험요소를 철저히 점검하고 안전문화를 확산해 소속 근로자뿐 아니라 지원대상 현장까지 산업재해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
