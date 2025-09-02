김진태 지사 "국비 10조시대 개막…정부 건의 3대 핵심사업 반영"

10조2003억원…전년대비 5.1% 증액

미래산업 복지 SOC 대거 포함

김진태 강원특별자치도지사는 2026년도 정부예산안에 강원도 국비가 역대 최대 규모인 10조2003억원이 반영되며 도정 사상 처음으로 '국비 10조 시대'를 열게 됐다고 1일 밝혔다.

김진태 강원특별지치도지사가 언론브리핑을 진행하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이는 전년 대비 4978억원(5.1%)이 증가한 규모로, 반도체·바이오헬스·수소 등 미래 산업 육성은 물론 복지 예산 대폭 확대, SOC 개선 사업 등이 대거 포함돼 단순한 양적 증가를 넘어 질적 성장까지도 함께 이뤄냈다.

국비 확보액은 2010년 3조7000억원 대비 16년 만에 3배 이상 늘었으며 민선 7기 마무리 당시 8조2000억원보다도 약 2조원 증가한 규모다.

김시성 도의장은 "사상 첫 국비 10조 시대가 열렸다"며 "제2경춘국도, 영월~삼척 고속도로 등 SOC 사업이 대거 반영되었고, 미래산업 역시 대폭 반영돼 미래산업 글로벌도시 초석을 더 튼튼하게 다졌다"고 말했다.

김진태 도지사는 1일 "9월의 첫날, 도민 여러분께 국비 10조원 시대 개막이라는 기쁜 소식을 전하게 됐다"며 "이번 성과로 강원의 새로운 미래가 열리게 됐다"고 밝혔다.

김진태 강원특별지치도지사와 김시성 도의장이 언론브리핑을 진행하고 있다. 강원특별자치도 제공 원본보기 아이콘

이어 "이번 국비에는 미래산업, 복지예산, SOC 등이 대거 반영돼 강원도 비전인 미래산업 글로벌 도시를 담아낸 성과"라고 말했다.

또 "응원해주신 도민 여러분을 비롯해 도와 시군 공무원, 그리고 사업마다 힘을 보태주신 지역구 국회의원들께 깊이 감사드린다"며 "도비와 시군비를 매칭해 사업이 차질없이 추진되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김 지사는 "내일 국회예산안이 제출되면 지역구 국회의원과 긴밀하게 협력해 확보된 국비는 지켜내고 미반영된 사업은 늘려 나가겠다"고 설명했다.

아울러, 특별한 애정이 담긴 국비 사업에 대해 김진태 지사는 "자나 깨나 용문~홍천 광역철도, 앉으나 서나 삼척~강릉 고속화 철도가 예타 진행 중인데도 정부 예산안에 반영돼 예타 통과에 청신호가 켜졌다"며 "8월 20일 통과된 폐광지역 경제진흥사업도 정부예산안과 동시에 진행된 것으로 정부의 강력한 추진 의지가 반영된 것"이라고 덧붙였다.

강원특별자치도 국비 10조시대 개막. 강원특별자치도 제공 원본보기 아이콘

김진태 지사는 대통령, 기획재정부 장관 등 여야를 가리지 않고 정부 고위 관계자를 만나 협조를 요청했으며, 부지사를 비롯한 실무진도 40여 차례, 주 2회 기재부 관계자(2차관, 예산실장, 심의관 등)를 만나 사업의 당위성을 적극 설명했다.

한편, 내년도 정부 예산안은 2일 국회로 제출될 예정으로 도는 9월부터 국회 심의 대응 단계로 전환하여, 확보된 국비는 지키고 미반 영된 사업은 국회 단계에서 증액될 수 있도록 총력을 다할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



