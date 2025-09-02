이천 이어 파주에 재난 대응 '광역비축창고' 개소

경기도는 기후위기 대응을 위해 파주시에 2일 '광역비축창고'를 추가 개소했다.

경기도는 이번 개소로 기존 남부(이천시) 광역비축창고와 함께 도 전역을 아우르는 응원체계를 구축하게 됐다.

광역비축창고는 시군 차원에서 수습하기 어려운 대규모 재난발생시 필요한 물품을 보관해 놓는 대규모 비축시설이다. 3300㎡ 규모에 구조·구급·복구지원 장비 및 생활지원 물품 등 98개 품목 약 77만개를 비축하고 있다.

이번 개소한 북부 광역비축창고는 재난 발생 시 2시간 내 현장 대응이 가능한 체계를 구축했다.

경기도는 아울러 이번 창고 개소와 함께 제설제 직접 구매·관리 체계를 새롭게 도입했다.

그동안 시군 비축 공간의 한계로 제설제 응원 물량을 확보하기 어려웠던 점을 보완하기 위해 도 자체 사업으로 추진해 1만톤 규모의 제설제를 확보해 극한 폭설 등 기후재난에 선제적으로 대응할 계획이다.

이종돈 경기도 안전관리실장은 "재난은 언제 어디서든 닥칠 수 있는 만큼, 남부와 북부에 구축된 광역비축창고를 통해 골든타임을 확보하고 도민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"며 "단 한 지역도 소외되지 않는 촘촘한 안전망을 구축하고, 빈틈없는 대응체계를 마련하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>