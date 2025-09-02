본문 바로가기
'디자인 마이애미' DDP서 아시아 첫 전시…국내외 71명 디자이너 작품 소개

서믿음기자

입력2025.09.02 07:22

亞 첫 전시 '창작의 빛: 한국을 비추다'展
9월14일까지 동대문디자인플라자서 개최
해외 12개, 국내 4개 갤러리 참여
작가 71명 작품 170여점소개

서울디자인재단은 세계적인 디자인 플랫폼 디자인 마이애미(Design Miami)와 협력해 DDP(동대문디자인플라자) 이간수문 전시장에서 '창작의 빛: 한국을 비추다(Illuminated:A Spotlight on Korean Design)' 전시를 오는 14일까지 개최한다.

동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 개막한 '창작의 빛 한국을 비추다(Illuminated A Spotlight on Korean Design)' 전시 전경. 서울디자인재단

이번 전시는 디자인 마이애미가 아시아에서 처음으로 선보이는 전시로, 한국 디자인의 독창성과 콜렉터블 디자인 지형을 형성해 온 주요 디자이너들을 집중적으로 조명한다. 12개의 해외 갤러리, 4개의 국내 갤러리, 71명의 디자이너가 참여해 총 170여 점의 작품을 선보인다. 전통 공예의 깊은 뿌리에서부터 현대적 재료 실험에 이르기까지, 한국 디자인의 섬세함과 직관력, 글로벌 트렌드 속 창의적 기여를 집중적으로 소개한다.


전시와 연계해 진행하는 '디자인토크: 창작의 빛, 한국을 비추다' 프로그램은 2일 DDP 잔디사랑방에서 개최한다. 총 네 개의 세션으로 구성되며 디자인 마이애미 대표 젠 로버츠(JenRoberts), 참여 디자이너 최병훈을 비롯한 국내외 주요 패널들이 참여한다. ▲글로벌시각에서 본 한국의 창의성과 컬렉터블 디자인 시장 ▲세계 무대가 주목하는 한국 디자이너들 ▲로에베 재단 공예상의 문화적 의미 ▲동시대 K-디자인을 형성하는 글로벌 트렌드 등 다양한 주제를 다룰 예정이다.

동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 개막한 '창작의 빛 한국을 비추다(Illuminated A Spotlight on Korean Design)' 전시 전경. 서울디자인재단

젠 로버츠 디자인 마이애미 대표는 "2005년 첫 디자인 마이애미 페어에서 '올해의 디자이너상'을 수상한 자하 하디드의 상징적인 건축물에서 20년 만에 전시를 개최하게 돼 영광"이라며 "다층적이고 역동적인 도시 서울에서 국내외 디자인 커뮤니티의 만남과 교류가 기대된다"고 말했다.


차강희 서울디자인재단 대표이사는 "한국 디자이너들이 세계 디자인 시장에서 독자적 영역을 확립해가고 있다는 점은 K-디자인의 세계화를 입증하는 것"이라며 "이번 전시가 그러한 변화를 뒷받침하며, 서울을 아시아 디자인 중심지로 부각하는 중요한 출발점"이라고 말했다.


디자인 마이애미가 열리는 동안 DDP 곳곳에서는 '디자인&아트', '서울라이트 DDP 가을', 'DDP가을 스페셜 투어'가 열린다. DDP 외벽, 잔디 언덕과 공원, 디자인 둘레길 등 DDP 공간 특성을 반영한 전시와 행사로, DDP에서만 즐길 수 있는 차별화된 디자인 콘텐츠를 제공한다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
