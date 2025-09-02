본문 바로가기
성남시, 분당 노후계획도시 특별정비구역 주민설명회 19일 개최

이종구기자

입력2025.09.02 06:54

19일 오후 3시 시청 1층 온누리
주민 의견 수렴·지정제안 절차 안내

경기 성남시(시장 신상진)는 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'에 따른 분당 노후계획도시 특별정비구역 선정을 위해 오는 19일 주민설명회를 연다고 2일 밝혔다.

분당신도시 특별정비예정구역 총괄도. 성남시 제공

분당신도시 특별정비예정구역 총괄도. 성남시 제공

설명회는 이날 오후 3시 성남시청 1층 온누리실에서 열리며, 특별정비구역 지정 제안의 방향성을 공유하는 중요한 자리가 될 예정이다.


앞서 성남시는 분당 신도시 정비구역 선정 방식을 두고 주민대표 간담회, 전문가 의견 수렴, 설문조사를 단계적으로 진행한 결과, 주민이 직접 특별정비구역 지정을 제안하는 '지정제안 방식'으로 확정한 바 있다.

이번 설명회에서는 △지정 제안서 작성 방법 △특별법 및 관련 지침에 따른 제안 내용 △향후 추진 일정 등을 안내하고, 특별정비계획 수립을 위한 참고자료도 함께 설명할 예정이다.


성남시 관계자는 "이번 주민설명회는 분당 노후계획도시 특별정비구역 지정 제안 방법과 추진 절차에 대한 주민 여러분의 궁금증을 해소하고, 의견을 직접 수렴하는 소중한 자리가 될 것"이라며 "앞으로 지정제안 절차가 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
