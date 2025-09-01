용산에 핀 '활짝 웃는 꽃'...다카시 무라카미 개인전

아모레퍼시픽 본사 1층 APMA서 개막

2023년 부산 전시 이후 2년만의 전시

꽃 모티프에 주목

'활짝 웃는 꽃' 이미지로 잘 알려진 다카시 무라카미 작가의 개인전 '서울, 귀여운 여름방학'이 서울 용산 아모레퍼시픽 본사 1층의 프로젝트 공간 APMA에서 2일 개막한다. 2023년 부산시립미술관에서 열린 회고전 이후 첫 국내 전시다.

전시는 다양한 재료와 기법, 형식을 바탕으로 작가의 작품세계에 지속적으로 등장해 온 꽃 모티프를 집중적으로 탐구한다. 대표 이미지 '활짝 웃는 꽃'은 일본 전통 회화 양식이자, 자연 형태를 묘사하는 데 중점을 둔 '니혼가'에서 영감을 받아 탄생했다. 1995년 첫 등장한 해당 모티프는 전통 기법과 대중적 이미지, 애니메이션과 만화에서 차용한 시각적 요소, 오타쿠 문화, '카와이'(귀여움) 감성을 평면 위에 복합적으로 융합한 '슈퍼플랫' 미학과 맞닿아 있다.

세상을 '플랫'(평면) 관점으로 담아내 온 작가는 인공지능(AI) 시대가 도래하면서 "사람마다 지닌 지식이 AI로 인해 평탄화되면서 다시금 '플랫사회'의 면모를 강하게 느끼고 있다"고 설명했다.

작품 'Tachiaoi-zu'(2025)는 오가타 코린(1658~1716)이 금박 바탕에 붉은색, 분홍색, 흰색의 접시꽃을 그린 '국화도' 병풍을 오마주한 작품이다. 무라카미 작가는 "수년 전 에도시대를 다룬 쇼군 드라마를 방영했는데 그 시대 시각으로 작업한 작품"이라며 "금박은 일본 미술사에서 자주 사용된 기법으로, 17세기 당시 채광이 안 드는 교토의 집들이 촛불 빛을 반사해 집을 밝히기 위해 많은 집에서 해당 그림을 걸었다"고 설명했다.

'Hello Flowerian'(2024)이란 동일 제목의 두 작품은 꽃 얼굴의 작은 인물 형상을 각각 선명한 무지개 채색과 금박 마감으로 장식했다. 표면적으로 다른 전시작과 동일하게 밝은 분위기지만, 전후 일본이 겪은 경제적·사회적·심리적 불확실성을 내포하고 있다.

작가는 국내외 힙합 가수 및 루이비통 등 명품 브랜드와의 협업 작업을 활발히 진행하고 있다. 국내에선 빅뱅 지드래곤과 블랙핑크, 뉴진스와의 협업으로 주목받은 바 있다. 그는 추가 협력 가능성을 묻는 말에 자신은 언제든 열려있다며 "오히려 그들(한국의 유명 아이돌)이 왜 저를 선택해 줬는지 묻고 싶다"며 웃어 보였다. 전시는 10월11일까지 이어진다.





