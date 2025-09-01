"상쾌하다"vs"바보짓"…Z세대 유행 '얼음 넣은 맥주' 논란

SNS에 얼음 맥주 '콜드 원' 영상 줄 이어

최근 미국·영국 등의 Z세대 사이에서 맥주에 얼음을 넣어 더 차가운 맥주를 마시는 문화가 유행하고 있다. 이를 두고 "맥주를 마시는 가장 상쾌한 방법"이라는 찬사와 함께 "바보 같은 짓"이라는 비판 등 갑론을박이 벌어지고 있다.

지난달 28일(현지시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 최근 틱톡을 중심으로 한 사회관계망서비스(SNS)에서 맥주에 얼음을 넣어 마시는 '콜드 원(Cold One)' 문화가 유행이다. SNS에서 검색하면 다양한 종류의 맥주에 얼음을 넣어 '온 더 록'으로 마시는 미식가들의 영상이 수십 개 등장한다.

한 음식 인플루언서는 라거 맥주에 라임 주스를 섞은 멕시코 칵테일 '첼라다'에 몇 개의 얼음조각을 넣어 소금으로 장식한 잔에 담은 영상을 공개했다. 그러면서 '맥주를 마시는 가장 상쾌한 방법'이라고 썼다.

영국 매체 데일리메일은 LG전자가 2000명의 영국인을 대상으로 음주 습관에 대한 조사를 실시한 결과 18~35세의 응답자 3명 중 1명이 '맥주잔에 얼음을 넣는다'고 답했다고 전했다. 35세 미만의 응답자의 20%는 맥주와 와인에 얼음을 넣는 이유를 '상쾌하기 때문'이라고 말했다.

하지만 맥주에 얼음을 넣는 것에 대해 맥주 애호들은 반발하고 있다. 일부 누리꾼은 앞서 소개한 얼음 첼라다 영상에 "얼음은 필요 없어요"라고 댓글을 달았고, 또 다른 누리꾼은 "유리잔을 냉동실에 넣으면 얼음이 필요 없다"고 조언했다. 어떤 이들은 이러한 행동이 '맥주 거품을 희석한다'고 지적하는가 하면 '얼음이 빨리 녹아 그냥 물을 마시는 것처럼 된다'고 비판하기도 했다.

"눈치 보여 얼음 못 넣는다"는 이들도

얼음 넣은 맥주를 마시는 일은 눈치가 보인다는 의견도 나왔다. 같은 조사에 따르면 응답자의 44%가 라거 맥주에 얼음을 넣은 사람을 두고 '교육받지 못한 이들'이라고 낙인찍었다. 또 응답자 10명 중 1명은 남에게 눈총을 받을까 봐 와인이나 맥주에 얼음을 넣지 않는다고 답했다.

반면 얼음 맥주를 옹호하는 이들도 있다. 일부 누리꾼은 덥고 습한 기후 때문에 태국을 비롯한 동남아시아 국가에서는 맥주에 얼음을 넣는 것이 일반적인 관행이라고 말했다. 미슐랭 스타를 받은 뉴욕의 유명 셰프 데이비드 창도 팟캐스트에서 얼음 넣은 주류를 "맛있다"고 하면서 "우리가 이러한 술을 마시지 않는 유일한 이유는 '요리에 대한 교만함' 때문"이라고 말한 바 있다. 그러면서 그는 "이러한 술을 문화적 유물이 아닌 음료로 마셔보라"고 권유했다.





