스미싱·NFC 결합해 30억 가로챈 신종 카드 사기단 적발

스미싱 수법으로 탈취한 해외 신용카드 정보를 이용해 국내 위장 가맹점에서 결제, 수십억원의 카드대금을 가로챈 신종 카드사기 조직이 경찰에 적발됐다.

중국에서 스미싱 수법으로 탈취한 해외 신용카드 정보를 이용해 국내 위장 가맹점에서 결제, 수십억원의 카드대금을 가로챈 신종 카드사기 조직이 경찰에 적발됐다. 서울경찰청 제공 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 마약범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 국내 모집책 A씨(62) 등 4명을 검거해 이 중 2명을 구속했다고 2일 밝혔다.

또 경찰은 위장 가맹점을 개설하는 데 명의를 빌려준 B씨(51)를 비롯해 28명도 여신전문금융업법 위반 혐의로 불구속 입건했다. 범행을 총괄한 중국 국적의 총책 C씨는 현재 추적 중이다.

경찰에 따르면 이들 카드사기 조직은 스미싱을 통해 피해자의 휴대전화에 악성 앱을 설치, 해외 신용카드 정보를 탈취한 뒤 국내에서 개설한 위장 가맹점의 카드 단말기를 중국으로 반출해 NFC(근거리무선통신) 방식으로 결제하는 수법을 사용했다.

이를 통해 2023년 12월께부터 지난해 7월께까지 30억원 상당의 허위매출을 발생시키고 카드사로부터 대금을 가로챈 것으로 드러났다.

경찰은 이번 사건을 스미싱과 NFC 결제방식이 결합된 신종 다중피해 사기라고 보고 있다. 스마트폰에 악성앱을 설치해 결제 정보를 탈취하고, 이를 국내 단말기로 연결해 카드대금을 빼앗는 방식으로 기존 실물카드 위조 범죄에서 진화한 범행이라는 것이다.

경찰은 이 같은 신종 범죄를 막기 위해 유관기관과의 공조를 강화하는 한편 단속 활동을 이어갈 예정이다.

경찰 관계자는 "국내 카드 명의자도 잠재적 피해자가 될 수 있는 위협적인 범죄로 각별한 주의가 요구된다"며 "출처가 불분명한 앱 설치를 자제하고, 휴대전화 보안 업데이트와 신용카드 사용 알림 설정 등을 생활화해야 한다"고 당부했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>