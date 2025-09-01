▲ 에너지환경대학원(그린스쿨)장 전용석 ▲ 심리융합과학대학원장 최준식 ▲ 도서관장 겸 중앙도서관장 송문정 ▲ 공동기기원장 박종선 ▲ 기계학습및빅데이터연구원장 정태수
[인사] 고려대학교
2025년 09월 01일(월)
