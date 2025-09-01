신규 선임
<상무>
▲한지섭 IB부문 신디케이션담당
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]대신증권
2025년 09월 01일(월)
신규 선임
<상무>
▲한지섭 IB부문 신디케이션담당
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이건 19만원 더 내셔야 돼"…70만원 펜션서 추가요금 폭탄 맞았다
'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과
"이게 평점 1위 맞아? 짬뽕 맛 하나도 안 난다"…분노 속 리뷰 조작 의혹 터졌다
"정부가 국회의원들에게 매달 430만원 주택수당 줬다" 폭로에 전국서 반발, 인니 결국 철회
'배달 완료' 인증샷 찍더니 음료 가져간 배달기사
국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개
퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결
"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박
툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체