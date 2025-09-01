사천시－한국항공우주학회, 우주항공산업 발전 공동협력 업무협약

한국항공우주학회 경남테크노파크에서

무인기체계 워크숍 개최

'2025년 한국항공우주학회 무인기체계 부문위원회 워크숍'이 경남테크노파크 우주 항공본부에서 열렸다.

지난 8월 28일부터 29일까지 한국항공우주학회가 주최하고, 사천시가 후원한 이번 행사는 사천시 우주항공분야 학술단체의 학술대회 지원사업의 일환으로 마련됐다.

이번 워크숍에서는 ▲AI 및 무인기 기술 발전 동향 ▲국방·재난·산업 등 분야별 드론 활용 및 실증사례 ▲무인 비행체의 소프트웨어·하드웨어 개발 현황 ▲산업·정부 협력 및 정책 방향 등 다양한 주제를 중심으로 학술 발표와 토론이 이어졌다.

행사에는 산학연 연구자 및 산업계 전문가들이 참여해 최신 기술 동향 공유와 실무 중심 논의를 펼치며, 무인 항공산업의 미래 발전 방향을 모색했다.

특히, 사천시와 한국항공우주학회, 경남테크노파크가 우주항공산업 발전을 위해 업무협약을 체결했다.

이들은 협약을 바탕으로 향후 연구개발 협력과 행사 공동 추진, 산업 네트워크 강화 등을 목표로 상호 협력해 나가기로 했다.

박동식 시장은 "이번 협약을 계기로, 사천이 미래 우주항공산업의 거점으로서 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 우주항공산업 경쟁력과 연구개발 역량 강화를 위해 다양한 학술 지원 사업을 지속해서 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



