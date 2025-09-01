본문 바로가기
'빅히트 1호 가수' 이현, 14년 7개월만 앨범 발표

이이슬기자

입력2025.09.01 10:14

이현 미니 3 . 사진제공=빅히트뮤직

가수 이현이 오는 16일 오후 6시 미니 3집 'A(E)ND'를 발매한다고 빅히트뮤직이 1일 밝혔다.


'A(E)ND'는 2021년 7월 싱글 '바닷속 달' 이후 4년 만에 선보이는 신곡이자, 2011년 2월 미니 2집 '내꺼중에 최고' 이후 약 14년 7개월 만의 앨범이다.

앨범명 'A(E)ND'는 철자와 발음이 유사하지만 의미가 상반되는 'AND'와 'END'를 결합한 표현으로, 관계의 양면성과 감정의 복합성을 상징한다.


이번 신보에는 총 6개 트랙이 수록되며 사랑과 이별 등 보편적 정서를 담았다. 애절한 발라드를 기반으로 팝과 알앤비 등 다양한 장르로 음악 스펙트럼 확장할 계획이다.


한편 이현은 MBC FM4U '친한친구 이현입니다' DJ로 활동 중이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

