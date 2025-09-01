유성훈 금천구청장, 현장 소통 강화…‘골목구청장 동네 한 바퀴’ 진행

이달 3일부터 20일간 관내 10개동 방문

서울 금천구(구청장 유성훈)는 개청 30주년과 추석을 맞아 이달 3일부터 10월 1일까지 ‘골목구청장의 동네 한 바퀴’를 운영한다고 밝혔다.

유성훈 금천구청장이 지난해 추석 전 현장을 돌며 주민들과 소통하고 있다. 금천구 제공.

행사 기간 중 10일간 매일 한 개의 동을 방문해 동별 주요 사업현장과 민원 현장을 돌며 주민들과 직접 소통에 나선다. 유성훈 금천구청장은 독산1동 치매안심센터 방문을 시작으로, 기준생활수급자 홀몸어르신 가정 방문, 마을 축제 현장 등에서 주민들의 다양한 이야기를 듣고 현안 해결 방안을 모색할 예정이다.

또한 가산동 현대아울렛 노점상, 독산4동 공영주차장 담장 붕괴 위험, 시흥2동 안심지하보도 공사현장 등 주요 민원현장도 찾아 실질적 민원 청취에도 나선다.

구는 이번 ‘골목구청장 동네 한 바퀴’ 일정을 개청 30주년과 추석을 앞두고 지역 주민과 더 가까이 소통하는 계기로 삼겠다고 밝혔다. 유성훈 구청장은 “현장에서 주민들의 의견을 직접 듣고 이를 구정에 반영해 모두가 공감하는 행정을 실현하겠다”고 말했다.





김민진 기자



