1일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.1원 내린 1390.0원에 개장했다.
원·달러 환율 0.1원 내린 1390.0원 개장
2025년 09월 01일(월)
