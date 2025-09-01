삼성 'AI 구독클럽' 제휴 카드사 늘린다…서비스 확대 '블루패스' 도입

편의성 높인 서비스 블루패스 도입

횟수 제한 없이 우선 서비스 접수

방문 시 추가비용 없이 점검 기기 추가

국민·하나·우리 등 총 4종 카드 제휴

삼성전자가 1일부터 'AI(인공지능) 구독클럽'을 새롭게 선보인다. 구독 계약 기간 내에 우선적으로 서비스를 받을 수 있는 서비스를 도입하고 기존 삼성카드 이외에도 구독 제휴 카드사가 추가되는 등 서비스를 확장했다.

삼성전자는 이달부터 가격 부담을 낮춘 것에 더해 한층 강화된 케어 서비스와 다양해진 결제 수단, 업계 최다 22개 제휴 혜택을 제공하는 'AI 구독클럽'을 새롭게 시작한다고 1일 밝혔다.

삼성전자가 지난해 시작한 'AI 구독클럽'은 소비자들이 삼성전자의 가전제품을 장기 할부로 구매하고, 주기적으로 전문가 케어를 받을 수 있는 서비스다.

삼성전자는 제품의 설치부터 A/S까지 모든 과정에서 고객 편의성을 높인 5가지 서비스로 구성된 '블루패스'를 도입한다. 구독 고객 전용 케어 블루패스 서비스는 'AI 올인원 2.0' 요금제에 적용된다. 삼성전자는 기존 AI 구독클럽에서 고객 반응이 좋았던 유·무료 구독 서비스에 고객들이 원했던 신규 서비스 등을 결합해 블루패스 서비스를 구성했다.

삼성스토어 서초에서 매니저가 방문 고객에게 'AI 구독클럽'의 다양한 제휴 혜택을 설명하고 있다. 삼성전자.

'A/S 패스트트랙'은 구독 계약 기간 내에 횟수 제한 없이 우선적으로 A/S 접수와 서비스를 받을 수 있는 서비스다. 다만 하절기 6~9월은 이용이 제한될 수 있다.

'하나 더 서비스'는 구독한 제품의 방문 케어를 받을 때, 삼성전자 가전 제품을 추가 비용 없이 하나 더 점검 받을 수 있는 서비스로 해당 제품은 삼성전자 냉장고, 세탁기, 에어컨, 시스템에어컨, TV, 건조기, 김치냉장고이다.

이외에도 삼성전자는 사용중인 제품의 이상 징후를 미리 감지해 고객에게 안내하고 방문수리 접수까지 진행해주는 'AI 사전케어 알림', 제품 설치 시 설치기사가 스마트싱스에 연결해줘 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있게 도와주는 '스마트싱스 세팅' 서비스를 제공한다.

또 고객이 원하는 날짜와 시간에 딱 맞춰 설치 서비스를 제공하는 '시간 맞춤 설치'도 올 4분기부터 운영할 예정이다.

삼성전자는 구독 프로그램의 결제 방식을 새롭게 도입되는 'AI 올인원 2.0' 요금제부터 대폭 확대해 고객 편의성을 한층 높였다. 제품과 케어서비스가 결합된 '올인원' 요금제 가입시 앞으로는 고객이 기존 보유한 신용카드와 체크카드로 결제할 수 있다.

특히 총 4종의 구독 제휴카드 ▲삼성전자 AI 구독 삼성카드 ▲삼성 AI 구독 KB 국민카드 ▲삼성 AI 구독 하나카드 ▲삼성 AI 구독 우리카드(9월 중순 이후 도입) 등이 새롭게 도입돼 고객은 전월 실적에 따라 월 최대 3만원의 혜택을 받을 수 있다.

구독 기간도 소비자의 상황에 맞춰 한층 다양하게 선택할 수 있다. 가전 제품의 경우 기존 5년에서 3?4?5?6년으로 총 4가지 기간 중 선택이 가능하다. 태블릿, PC 등 IT(정보기술) 제품의 경우에는 기존 3?4년에서 2?3?4년으로 기간 선택의 폭이 확대됐다.

총 구독료의 일부를 일시에 납부할 수 있는 '선납 결제'와 삼성전자 멤버십 포인트를 활용한 월 구독료 결제 등도 가능해졌다.

삼성전자는 구독 고객에게 ▲교통?통신 ▲여행?공항 ▲레저 ▲교육 ▲식품?레스토랑 등 5개 분야 22개사의 생활 전반에 걸친 제휴 혜택을 제공한다. ▲매드포갈릭 ▲CGV ▲더라운지 ▲현대오일뱅크 ▲SK 스피드메이트 등 다양한 업체 혜택을 이용할 수 있다. 제휴 혜택은 제휴 파트너사의 제품?서비스에 대한 가격 할인이나 포인트 제공, 쿠폰 등 다양한 형태로 제공돼 구독 고객들이 실질적 혜택을 누릴 수 있도록 구성됐다.

또 삼성전자는 매주 금요일 삼성닷컴에서 구독 고객을 대상으로 '구독 프라이데이' 경품 추첨 이벤트를 진행해 제휴 브랜드 할인 쿠폰과 갤럭시 제품을 추첨하여 제공한다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "새로운 구독 서비스는 고객 편의 강화와 선택의 폭 확대를 최우선으로 고려했다"며 "앞으로도 제품을 구입해 설치, 사용하고 유지, 보수하는 구독 전 과정에서 고객 만족도를 극대화하기 위한 다양한 신규 혜택과 서비스를 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



