경기도 '안전한 공사현장 메시지' 담은 공사장 가림막 디자인 개발

경기도가 공사장 가림막 디자인 매뉴얼을 자체 개발해 도내 공사장에 적용한다.

이번 사업은 도시미관을 저해하는 삭막한 공사장 가림막에 슈퍼 그래픽을 입혀 공사장 가림막을 시각적으로 개선하는 데 목표를 두고 추진됐다.

경기도가 제작한 공사가림막 안내판을 시민이 지나가고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 개발된 디자인에는 ▲낙석 주의 ▲안전교육 ▲안전 보호구 착용 등 공사 현장에 관련된 안전 메시지 및 경기도의 특성을 담았다. 특히 일러스트 형태로 디자인해 도민에게 친근한 느낌이 들 수 있도록 제작됐다.

또 매뉴얼에는 다양한 공사 현장 환경에 적용할 수 있도록 공사장 가림막 디자인 설치 기준 및 공사안내판, 안전펜스 등 공사 현장에 설치되는 임시 시설물에 대한 디자인도 안내하고 있다.

디자인 매뉴얼은 디자인경기 누리집(www.gg.go.kr/design) E-Book에 공개돼 있어 원하는 공사장은 자유롭게 적용할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



