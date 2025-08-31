본문 바로가기
피싱 피해 올해만 8000억 육박 '사상 최대'…경찰 특별단속 나선다

이명환기자

입력2025.08.31 13:20

내년 1월까지 5달간 특별단속…신고보상금 최대 5억원

경찰이 다음 달 1일부터 내년 1월31일까지 5개월 동안 피싱 범죄에 대한 대대적 특별단속에 착수한다고 31일 밝혔다.


경찰에 따르면 올해 1~7월 보이스피싱·스미싱 등 피싱 범죄 발생 건수는 1만6561건, 피해액은 7992억원으로 집계됐다. 각각 전년 동기 대비 14%, 95% 늘어난 수치다.

피싱 피해 올해만 8000억 육박 '사상 최대'…경찰 특별단속 나선다
이는 7개월 기준 역대 최고 피해액이라는 게 경찰청의 설명이다. 지난해 전체 피싱 피해액인 9525억원과도 큰 차이가 나지 않는다.


투자리딩방(3939건·3438억원 피해), 로맨스스캠(1163건·705억원 피해), 노쇼사기(2892건·414억원 피해) 등 기타 피싱 범죄도 심각한 수준이다.


경찰청은 "5개월간 경찰 수사역량을 집중하겠다"면서 국내외 피싱 범죄 조직과 자금세탁, 대포폰, 대포통장 등까지 엄정 단속하겠다고 밝혔다.

이번 단속은 지난 28일 발표된 범정부 피싱 근절 종합대책의 일환이다. 경찰은 전국 수사 부서에 400여명 규모의 전담 수사 인력을 증원하고, 서울·부산·광주·경기남부·충남경찰청에는 피싱범죄 전담수사대·팀을 신설한다.


박성주 경찰청 국가수사본부장은 "피싱 범죄 근절을 위해 경찰의 모든 수사역량을 집중해 강력 단속하겠다"며 "올해 7월 신고보상금을 최대 5억원까지 대폭 상향한 만큼 용기 있는 신고와 제보를 부탁드린다"고 당부했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
