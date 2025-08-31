성동구, 자치구 첫 ‘통합돌봄국’ 신설…돌봄 전담 조직 확대

개별 부서에 흩어진 돌봄 기능 하나로 통합

서울 성동구(구청장 정원오)가 서울시 자치구 최초로 통합돌봄 정책을 전담하는 국 단위 조직 ‘통합돌봄국’을 올 10월 1일부터 신설한다고 31일 밝혔다.

성동구가 기존 복지국과 차별화되는 국 단위 돌봄통합 전담 조직인 ‘통합돌봄국’을 신설했다. 좌측은 ‘송정 스마트헬스케어센터’에서 어르신을 살피고 있는 정원오 성동구청장. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 조직 신설은 정부의 국정과제 ‘지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄’ 실현을 구체화하기 위한 조치로, 내년 3월 시행 예정인 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 선제적으로 대비하는 의미를 가진다.

성동구는 복지국에 돌봄 업무를 추가하거나 통합하는 기존 방식과 달리, 오로지 돌봄정책만을 전담하는 조직을 별도로 설치하는 것은 서울시 자치구 가운데 최초다. ‘통합돌봄국’은 통합돌봄과, 어르신복지과, 장애인복지과, 희망복지과로 구성되며, 복지·보건·주거 등에 흩어져 있던 돌봄 기능을 통합해 어르신, 장애인, 고립가구 등 다양한 대상자를 아우르는 맞춤형 정책 총괄·연계 기반을 마련하게 됐다.

성동구는 의료·요양·돌봄·주거 서비스가 유기적으로 연계되는 지역 기반 돌봄 모델도 구축할 방침이다. 이를 통해 주민 모두가 거주지에서 안전하고 건강하게 생활할 수 있는 환경을 조성하겠다는 목표다.

실제 지난 12월 보건복지부 ‘의료·돌봄 통합지원’ 시범지역에 선정된 성동구는 초고령사회 대응을 위한 ‘성동형 통합돌봄 지원 사업’을 중점 추진 중이다. 또한, 60세 이상 구민과 중장년층을 대상으로 ‘스마트헬스케어센터’를 지난해 사근동, 올해 송정동에 각각 설치했으며 9월에는 왕십리제2동, 금호1가동에도 추가로 문을 열 예정이다.

정원오 성동구청장은 “‘통합돌봄국’ 신설은 단순한 조직 확대가 아니라 정부의 국정과제를 자치구 현장에서 적극 실행하는 의미있는 시도”라며 “성동구민이 지금 사는 곳에서 안심하고 돌봄을 누릴 수 있도록 지역 특성에 맞는 선도적인 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



