S-OIL, 링크드인 공식 계정 개설…글로벌 홍보 강화

글로벌 채용·소통 창구로 활용

S-OIL은 글로벌 비즈니스 네트워킹 플랫폼인 링크드인(LinkedIn) 공식 계정을 개설하고 글로벌 홍보를 강화한다고 31일 밝혔다.

링크드인은 전 세계 200개국에서 10억명 이상이 가입한 비즈니스 중심 사회관계망서비스(SNS)로, 기업 홍보와 채용, 글로벌 파트너사와의 협업 창구로 활용되고 있다.

S-OIL은 앞으로 링크드인 계정을 통해 최고경영자(CEO)의 리더십과 주요 경영 활동을 알리고 채용 정보도 제공할 계획이다.

회사 관계자는 "링크드인 계정을 통해 글로벌 소통을 강화하고 주요 경영 활동을 널리 알리겠다"고 말했다.

한편, S-OIL은 페이스북, 유튜브, 인스타그램 등 다양한 SNS 채널도 운영하며 고객과의 소통을 확대하고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



