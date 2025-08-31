본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

S-OIL, 링크드인 공식 계정 개설…글로벌 홍보 강화

조성필기자

입력2025.08.31 09:41

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 채용·소통 창구로 활용

S-OIL은 글로벌 비즈니스 네트워킹 플랫폼인 링크드인(LinkedIn) 공식 계정을 개설하고 글로벌 홍보를 강화한다고 31일 밝혔다.


링크드인은 전 세계 200개국에서 10억명 이상이 가입한 비즈니스 중심 사회관계망서비스(SNS)로, 기업 홍보와 채용, 글로벌 파트너사와의 협업 창구로 활용되고 있다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO. S-OIL 제공

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO. S-OIL 제공

AD
원본보기 아이콘

S-OIL은 앞으로 링크드인 계정을 통해 최고경영자(CEO)의 리더십과 주요 경영 활동을 알리고 채용 정보도 제공할 계획이다.


회사 관계자는 "링크드인 계정을 통해 글로벌 소통을 강화하고 주요 경영 활동을 널리 알리겠다"고 말했다.


한편, S-OIL은 페이스북, 유튜브, 인스타그램 등 다양한 SNS 채널도 운영하며 고객과의 소통을 확대하고 있다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"그냥 돈 잘 버는 의사 될래요"…SKY 중도 이탈한 학생들 '역대 최고' "그냥 돈 잘 버는 의사 될래요"…SKY 중도 이탈한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'날아다니는 택시' 시대 열리나…美 비행자동차 첫 시험비행

BTS 정국 자택 침입 시도한 30대 중국인 여성 불구속 송치

세계에서 가장 평화로운 나라는 아이슬란드…한국 41위

AI 시대에도 성별 격차…챗GPT, 남성이 주도

'거대 시장' 인도서 지평 넓히는 韓 TV…삼성, 9년 연속 1위 순항

"SKY 만족 못해" 의대 정원 확대로 '중도 이탈' 역대 최다

美시장 상륙 컬리, IPO 노림수?…관세·물류가 복병

새로운 이슈 보기