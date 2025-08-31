신세계免, 중국 이리·신동방 그룹 대형 인센티브 관광객 유치

이리그룹 1100명 방한

신세계면세점은 지난 28일 명동점에 중국 유제품 업계 1위 이리(伊利) 그룹 장쑤성 지부 VIP 고객 1109명을 단독으로 유치했다고 31일 밝혔다.

신세계면세점, 中이리·신동방 그룹 대규모 단체 관광객 방문. 신세계면세점 제공

이번 방문은 이리그룹이 산양(山羊) 유제품 장기 이용 고객(VIP)을 대상으로 마련한 인센티브 관광(포상관광) 프로그램으로, 하반기 현재 단일 인센티브 단체로는 최다 인원 규모다.

같은 날 중국 온라인 교육 업계 1위 신동방(新東方) 그룹 산동성 제남지부 소속 우수 교직원 인센티브 단체도 첫 일정으로 신세계면세점을 방문했다. 신동방 그룹은 오는 10월까지 총 8차례에 걸쳐 약 300명이 순차적으로 입점할 예정이다. 향후 다른 지부까지 포함하면 연말까지 누적 1000명 이상이 방문할 것으로 예상된다.

신세계면세점 관계자는 "이번 성과는 무비자 정책 시행 이후 본격적인 중국 단체 관광 수요 확대의 신호탄으로 향후 신동방 그룹 등 추가 MICE(마이스) 단체 유치를 통해 면세업계와 관광산업 전반의 회복에 기여하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



