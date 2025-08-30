양주시, 2025 KOTERI 첨단섬유 신소재 기술혁신' 세미나 성료

AX 섬유자율제조센터·뿌리산업 특화단지 발전 방안 등 제안

경기 양주시는 경기도 섬유산업의 미래 성장 전략을 논의하기 위한 '2025 첨단섬유 신소재 기술혁신' 세미나가 지난 27일 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 성황리에 개최됐다고 30일 밝혔다.

강수현 양주시장이 지난 27일 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 열린 '2025 첨단섬유 신소재 기술혁신' 세미나에서 인사말을 하고 있다. 양주시 제공

이번 세미나는 한국섬유소재연구원이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 경기도, 양주시, 포천시, 동두천시가 공동으로 후원했다. 행사에는 강수현 양주시장을 비롯해 산업통상자원부 이상헌 과장, 경기도의회와 포천시의회 의원, 섬유정책 관계자 등 산·학·연·관 주요 인사 100여 명이 참석했다.

행사에 앞서 한국섬유소재연구원 문철환 원장은 환영사에서 "섬유산업은 제품 특성상 수작업 공정이 많아 다른 산업에 비해 자동화와 디지털 전환이 더디다"며 "지금이야말로 AI 기반 공정혁신과 친환경·저탄소 기술을 접목해 새로운 경쟁력을 확보해야 할 시점"이라고 강조했다. 이어 "연구원은 현장의 애로기술 해결과 첨단기술 개발·확산을 통해 기업의 든든한 동반자가 되겠다"고 밝혔다.

강수현 양주시장은 축사를 통해 "지역의 주력산업인 섬유산업이 어려움을 겪고 있지만, 올해 검준일반산업단지가 뿌리산업 특화단지로 지정되면서 새로운 전환점을 맞이하게 됐다"며 "산학연관이 힘을 모아 준비한다면 내년에는 선도형 사업 선정도 충분히 기대할 수 있다"고 말했다.

이어 "AI 기반 염색공장 자동화와 자율제조 생산설비 구축은 장비 노후화와 인력 고령화 문제를 겪고 있는 섬유기업들에게 효과적인 대안이 될 것"이라며 "양주시는 앞으로도 섬유산업의 경쟁력 강화를 위해 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

세미나에서는 △섬유패션사업의 R&D투자전략 △AI를 활용한 스마트 섬유자율제조 △비목질계 셀룰로오스 기반 미래형 친환경 소재 기술 △뿌리산업 특화단지 지정 및 발전계획 등 다양한 주제가 다루어졌다. 참석자들은 섬유산업이 여전히 경기도 전체 경제에서 중요한 비중을 차지하고 있는 만큼, 산업 전환을 위한 정책적 지원 확대와 민관 협력의 필요성에 뜻을 모았다.

산업상자원부 이상헌 과장은 "섬유산업은 단순한 전통 산업이 아니라, AI·바이오·친환경 기술과 결합해 새로운 성장산업으로 발전할 수 있는 잠재력이 크다"며 "정부도 기업의 기술혁신과 산업 생태계 조성을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이번 세미나는 경기도 섬유산업이 당면한 위기를 극복하고, 첨단기술과 융합을 통해 미래 성장동력으로 재도약할 수 있는 협력 기반을 마련하는 의미 있는 자리로 평가된다.





