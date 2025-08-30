양주시, 자살예방 안전망 구축…'생명존중안심마을'협약 체결

경기 양주시 보건소는 생명존중 문화 조성과 자살예방 강화를 위해 지난 29일 '생명존중안심마을 협약식 및 현판식'을 개최했다고 30일 밝혔다.

강수현 양주시장(왼쪽)이 생명존중 문화 조성과 자살예방 강화를 위해 지난 29일 '생명존중안심마을 협약식 및 현판식'을 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

양주2동 행정복지센터에서 협약식 후, 고읍지구대로 이동해 현판 제막식을 진행했다.

양주시, 양주경찰서, 고읍·회천·옥정지구대, 옥정119안전센터, 삼숭·덕계·율정·옥정중학교, 옥정종합사회복지관, 희망노인복지관, 365경희사계한의원, 지역 병·의원 및 약국, 양주교통, 마트킹 양주점, 풍산철물건재 등 31개 기관 대표와 관계자 40여 명이 참석했다.

참여 기관들은 ▲자살 고위험군 발굴 및 신속 연계 ▲자살예방 인식개선 캠페인 ▲생명지킴이 교육 ▲자살 고위험군 맞춤형 서비스 지원 ▲자살 위험수단 차단 등에 협력하기로 했다.

'생명존중안심마을'은 공공·보건의료·교육·복지·지역사회 등 5개 분야 기관이 협력해 지역 내 자살예방을 추진하는 사업이다.

양주시는 올해 양주2동, 회천2동, 옥정1동, 옥정2동 등 4개 동을 지정했으며, 향후 단계적으로 확대할 방침이다.

양주시가생명존중 문화 조성과 자살예방 강화를 위해 지난 29일 '생명존중안심마을 협약식 및 현판식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

오상훈 양주시자살예방센터장은 "이번 협약으로 위기 주민을 신속히 발굴하고 의뢰할 수 있는 체계적인 안전망이 마련될 것"이라고 밝혔다.

이기범 양주경찰서장은 "생명존중안심마을 조성은 주민의 생명과 안전을 지키기 위한 중요한 발걸음"이라며 "양주경찰서는 위기 대응 역량을 강화해 시민이 안심할 수 있는 지역사회를 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

강수현 양수시장은 "생명존중안심마을은 지역사회가 중심이 되어 이웃의 생명을 지키는 소중한 사업"이라며 "더 많은 읍·면·동으로 확대해 양주 전역에 촘촘한 안전망이 자리잡을 수 있도록 추진하겠다"고 강조했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



