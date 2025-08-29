본문 바로가기
유통

교촌치킨, 구미1호점 특화메뉴 '치룽지' 전국 가맹점 출시

한예주기자

입력2025.08.29 13:35

쌀 튀김옷 입힌 얇게 편 닭가슴살

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비 가 경북 구미의 교촌치킨 1호점에서만 선보였던 '치룽지' 2종을 전국 가맹점으로 확대 출시했다고 29일 밝혔다.


'치룽지'는 교촌의 역사가 시작된 구미 교촌치킨 1호점에만 판매하는 특화 메뉴다. 현장 방문 고객들의 전국 출시 요청과 뜨거운 반응이 이어지자, 교촌은 이를 반영해 전국 가맹점으로의 정식 출시를 확정했다.

교촌치킨 구미1호점 특화메뉴 '치룽지' 2종…전국 가맹점 출시. 교촌에프앤비

'치룽지'는 얇게 편 국내산 닭가슴살에 쌀 알갱이를 입혀 바삭하게 튀겨 낸 치킨 스낵이다. 고소한 쌀 튀김옷과 교촌의 시그니처 시즈닝을 더한 메뉴로 허니시즈닝을 더한 달콤바삭 '허니치룽지', 레드시즈닝으로 풍미를 살린 매콤바삭 '레드치룽지' 2종으로 구성됐다. 한 손에 잡히는 치룽지 전용 박스에 제공돼 어디서든 간편하게 즐길 수 있다.

교촌에프앤비 관계자는 "'치룽지'는 닭가슴살에 쌀알을 더한 이색 조합으로, 교촌만의 '맛의 재미'를 살린 차별화된 메뉴"라며 "고객 반응으로 전국 출시까지 이어진 만큼, 앞으로도 교촌의 맛을 색다르게 즐길 수 있는 메뉴를 지속 선보이겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

