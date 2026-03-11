"교촌치킨 데일리 메뉴 세트당 5000원 무제한 할인"

대규모 고객 감사 프로모션 '교촌페스타' 개최

한마리 메뉴는 4000원 할인 혜택

가 창립 35주년을 맞아 대규모 고객 감사 프로모션 '교촌페스타'를 개최한다고 11일 밝혔다.

우선 교촌치킨 애플리케이션(앱)과 배달의민족 앱에서 브랜드 최대 규모 할인 행사 '땡큐 위크'가 이날부터 15일까지 5일간 진행된다.

시그니처 치킨과 인기 사이드 메뉴를 결합한 '데일리 메뉴'는 주문 수량 제한 없이 세트당 5000원 무제한 할인 혜택을 받을 수 있다. 2세트 주문 시 1만 원이 할인된다. 데일리 메뉴는 요일별로 달라져 이를 확인해 주문하면 된다. 또 간장한마리, 허니한마리, 레드한마리, 반반한마리(간장+레드) 등 스테디셀러인 '한마리' 메뉴 4종을 대상으로 이벤트 기간 내 4000원 할인 혜택을 제공한다.

동시에 행사 기간 중 교촌치킨 앱 회원을 위한 럭키드로우 이벤트도 진행한다. 교촌치킨 앱에서 이벤트 메뉴를 주문한 고객 중 추첨을 통해 1등에게는 교촌치킨 100만원 금액권(1명)을, 2등에게는 교촌치킨 50만원 금액권(5명)을, 3등에게는 교촌치킨 3만원 금액권(20명)을 제공한다. 국물맵떡 교환권(300명), 허니치룽지 교환권(500명) 등 인기 사이드 메뉴 교환권과 교촌치킨 앱에서 사용할 수 있는 1000포인트(1000명) 혜택도 있다. 당첨자는 오는 23일 발표된다.

오는 18일부터는 시그니처 한마리 메뉴(간장, 허니, 레드)를 주문하면 농심과 협업해 선보인 신제품 '포테토칩 교촌간장치킨맛'을 증정한다.

