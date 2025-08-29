경북경찰청－한수원－적십자사, 범죄피해자 지원 손잡다

3년간 매년 1000만원 기탁

'사각지대 없는 보호망' 구축

경북경찰청이 한국수력원자력·대한적십자사 경북지사와 함께 범죄피해자 보호 및 지원 강화를 위한 3자 협력체계를 가동한다.

오부명 경북경찰청이-한수원-적십자사, 범죄피해자 지원 손잡다. AD 원본보기 아이콘

지난 27일 한국수력원자력 경주 본사에서 열린 협약식에서 한수원은 2025년부터 2027년까지 매년 1000만원씩, 총 3000만원의 기금을 기탁하기로 했다.

이번 협력은 기업의 사회공헌 활동과 경찰의 피해자 보호 의지, 그리고 적십자사의 긴급 지원 체계가 결합한 '민·관 협력 모델'이라는 점에서 의미가 크다.

사각지대 없애는 '맞춤형 지원' 경북경찰청은 지난해부터 피해자 지원 사각지대를 줄이기 위해 지역 기관과 협력, 9500만원 규모의 기금을 조성했다. 지금까지 25명의 피해자에게 5300만원을 지원했으며, 생계 곤란 가정, 학대 피해 아동 등 시급한 사례에 직접 연결했다.

특히, 보호시설에 입소한 아동이 치아 손상으로 치료를 받지 못해 어려움을 겪던 사례에서 경찰이 진료비를 지원해 '건강한 미소'를 되찾게 한 일화는 기금운용의 대표적 성과로 회자한다.

최미섭 경북경찰청 생활안전부장은 "범죄피해자를 보호하고 지원하는 일은 수사만큼 중요한 경찰의 본질적 책무"라며 "피해자들이 다시 일상으로 복귀할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

이번 협약은 단순한 금전적 후원을 넘어, 피해자들의 신체·정신적 회복과 사회 복귀를 지원하는 지역 공동체 안전망 구축의 시발점으로 평가된다.

한수원은 국가기간산업을 운영하는 공기업으로서 사회적 책임을, 적십자사는 전문적 지원 역량을, 경찰은 현장 대응력을 결합해 '맞춤형 지원 체계'를 마련한다는 구상이다.

이번 협약은 범죄 피해자 개인의 회복을 넘어, '안전한 지역사회'라는 공동의 가치를 실현하기 위한 민·관 협력 모델이라는 점에서 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>