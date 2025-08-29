롯데케미칼, 파트너사 환경관리 역량 강화 나서…70여개사 참석

제5회 환경 세미나 개최

글로벌 환경규제 동향 등 정보 공유

"공급망 전 과정에 ESG 내재화하자"

롯데케미칼은 전날인 28일 서울 송파구 롯데월드타워에서 '제5회 파트너사 환경 세미나'를 열었다고 29일 밝혔다. 이번 행사는 환경 상생협력과 동반성장의 일환으로 2022년부터 매년 이어오고 있다.

올해 세미나에는 70여 개 파트너사가 참석했다. 참석자들은 '지속 가능 공급망 관리를 위한 환경 법규 동향'을 주제로 ▲환경부 기조와 최근 지적사례를 포함한 환경 개별법 ▲화학물질의 등록·평가법(화평법) 자진신고 제도 ▲전 과정 환경영향평가(LCA·Life Cycle Assessment)와 인증제도 ▲공급망 환경·사회·지배구조(ESG) 지원사업 등을 공유했다.

특히 EU를 비롯한 주요국의 공급망 규제가 강화되는 추세와 맞물려 국내 기업에도 대응책 마련이 시급하다는 점이 강조됐다. 공급망 전 과정의 투명한 관리, 정보공개, 그린 워싱 방지 등도 주요 이슈로 꼽혔다.

박인철 롯데케미칼 ESG경영부문장은 "공급망 내 ESG 내재화, 친환경 광고 가이드라인 등 다양한 환경 법규와 정책이 세계적으로 단계적으로 강화되고 있다"며 "기업의 대응이 점점 중요해지는 만큼, 롯데케미칼은 파트너사와 상생하며 동반성장의 기틀을 마련하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



