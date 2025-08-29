영등위, 넷플릭스·티빙 등과 청소년 보호 협력

“안전한 시청 환경 조성”

영상물등급위원회와 주요 OTT 사업자 아홉 곳이 청소년 보호 강화를 위해 손을 맞잡았다. 28일 한국프레스센터에서 열린 공동협력 선언식에서 OTT 플랫폼 환경에서 청소년 보호를 강화하고 올바른 영상물 이용 문화를 확산하기로 했다.

선언식에는 넷플릭스, 웨이브, 디즈니코리아, 티빙, 쿠팡플레이, 애플코리아, 왓챠, 엘지유플러스, 위버스컴퍼니 등 아홉 기업이 참여했다. 앞으로 청소년 보호 기능 활용과 홍보를 확대하고, 가정 내 시청 지도 지원에 나설 계획이다.

김병재 영등위원장은 "청소년들이 OTT에서 안전하게 영상물을 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



