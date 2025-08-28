관광공사 '케데헌' 속 한국 명소 알리기…방한관광 유치 박차

한국관광공사는 넷플릭스 오리지널 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'를 활용한 다양한 홍보마케팅을 전개한다고 28일 밝혔다. 케데헌에 대한 세계적 관심을 이용해 방한관광을 유도하겠다는 것이다.

관광공사에 따르면 케데헌 공개 직후 미국, 일본, 프랑스 등에서 구글 트렌드 검색 관심도가 꾸준히 상승했다. 특히 연관 검색어의 52.4%가 한국의 특정 장소였고 북촌(11.8%) 낙산공원(9.6%) 올림픽주경기장(9.6%) 등 실제 배경지에 대한 검색 비중이 높게 나타났다.

한국관광 대표 캐릭터 킹덤프렌즈가 케데헌 주요 배경지 중 한 곳인 북촌한옥마을을 소개하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사] AD 원본보기 아이콘

이에 관광공사는 '케데헌 속 한국 명소 알리기'에 나선다. 주인공 진우와 루미가 '프리(Free)'를 함께 부른 낙산공원을 비롯해 경복궁, 북촌 한옥마을 등 케데헌 속 주요 배경지를 외국인도 쉽게 정보를 찾을 수 있도록 공사가 운영하는 한국관광통합플랫폼 비지트코리아(VISITKOREA)와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 소개한다. 각 관광지 사진에는 한국관광 대표 캐릭터 '킹덤프렌즈'가 케데헌 속 장면을 재현해 재미를 더한다.

또 한국의 '전통'과 '현대' 중 가보고 싶은 한국 여행 테마를 고르는 SNS 이벤트도 전개한다. 추첨을 통해 방한 항공권, 케데헌 주인공의 커플 아이템인 전통매듭 모티브 기념품 등을 증정할 예정이다.

김남천 관광공사 관광콘텐츠전략본부장 직무대리는 "이번 케데헌 열풍이 작품 자체의 인기를 넘어 한국 여행에 대한 관심, 나아가 실제 방한으로 이어질 수 있도록 다양한 이벤트를 기획했다"며 "관광공사는 그간 K팝, 드라마, 공연 등 다양한 콘텐츠를 활용한 방한마케팅을 주도해 온 만큼, 앞으로도 새로운 콘텐츠 발굴과 방한 프로모션 추진에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



